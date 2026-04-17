"Киевстар" прокомментировал возможное объединение с Vodafone

"Киевстар" прокомментировал возможное объединение с Vodafone / Википедия

"Киевстар" не рассматривает объединение башенного бизнеса с Vodafone как признак монополизации рынка, а наоборот — как распространенную международную практику, повышающую эффективность инфраструктуры и устойчивость мобильных сетей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью президента компании "Киевстар" Александра Комарова для "РБК-Украина".

По его словам, пассивной башенной инфраструктурой оператора управляет принадлежащая материнской компании VEON Ukrainian Tower Company. Комаров отметил, что потенциальные соглашения по объединению такой инфраструктуры соответствуют практике, которая уже применяется в ряде европейских стран, в частности, в Великобритании, Германии, Италии и Швеции.

Как это повлияет на абонентов

Он отверг утверждения о рисках монополии, назвав их манипулятивными. По его мнению, консолидация башенной инфраструктуры может повысить стабильность сетей, расширить покрытие и повысить эффективность работы операторов, что в итоге сделает связь для абонентов более качественной.

Комаров подчеркнул, что в условиях войны, когда базовые станции становятся целями атак, совместное использование инфраструктуры может повысить устойчивость телекоммуникационных сетей.

Комментируя национальный роуминг, он отметил, что этот механизм был введен как кризисное решение в начале полномасштабной войны и не является коммерческой моделью. По его словам, в пиковые периоды "Киевстар" обслуживал более 1 млн абонентов других операторов, а в среднем за январь-март 2026 года - около 540 тыс. абонентов в сутки.

В то же время он подчеркнул, что такая модель временная, поскольку в мирных условиях она не соответствует рыночной логике инвестиционной конкуренции. Комаров напомнил, что с начала полномасштабной войны компания инвестировала 40,1 млрд. грн. в восстановление и развитие сети, обеспечив 4G-покрытие для 96,2% населения на подконтрольной территории Украины.

Также он отметил, что в ряде населенных пунктов мобильная связь или мобильный интернет LTE доступны исключительно по сети "Киевстар".

Также добавим, что Киевстар рассматривает возможность выхода на рынок цифрового банкинга в рамках своей стратегии цифрового развития и уже ведет соответствующий диалог с Национальным банком Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко