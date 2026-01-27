- Категория
"Киевстар" изменил условия продления срока действия номеров: детали
Мобильный оператор "Киевстар" с 6 февраля 2026 г. внедряет новые условия продления срока действия номеров для подписчиков.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении компании.
Эти изменения помогут сохранять номера за активными абонентами и упростить условия услуг мобильной связи.
Общий срок действия номера остается 365 дней, но теперь он делится на два этапа.
Этапы срока действия номера
В "Киевстар" отметили, что на протяжении первых 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа номер находится в активном состоянии, а клиенты могут воспользоваться всеми услугами.
Следующий этап – приостановленное состояние еще на 91 день. За этот период поступают SMS, в которых напомнят о пополнении счета во избежание деактивации номера.
Когда ваш номер находится в приостановленном состоянии, вы можете пополнять счет и совершать звонки на сервисные номера. Чтобы восстановить полноценную работу номера необходимо пополнить счет на сумму от 30 грн единственным платежом.
Как продлить срок действия номера
- Пополнить счет на сумму от 30 грн. одним платежом.
- Оплатить основной пакет услуг на 4 недели или месяц или дневной пакет услуг. Если вы используете тариф с оплатой за год или полгода, то срок действия номера будет продолжаться каждый раз, когда обновляется пакет услуг.
Ранее мобильный оператор "Киевстар" объявил о повышении тарифов с 250 до 300 грн за 4 недели.
О "Киевстаре"
"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2024 года обслуживал около 23,3 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов "Домашнего интернета".
Оператор работает на Украине уже 27 лет.
Акционер "Киевстара" - международная группа Veon. Акции группы находятся на фондовой бирже Nasdaq (Нью-Йорк).
Общий доход компании "Киевстар" за 2024 год вырос на 11%, достигнув 37,27 млрд грн по сравнению с 33,59 млрд грн в 2023 году.