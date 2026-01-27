"Киевстар" изменил условия продления срока действия номеров: детали

Мобильный оператор "Киевстар" с 6 февраля 2026 г. внедряет новые условия продления срока действия номеров для подписчиков.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении компании.

Эти изменения помогут сохранять номера за активными абонентами и упростить условия услуг мобильной связи.

Общий срок действия номера остается 365 дней, но теперь он делится на два этапа.

Этапы срока действия номера

В "Киевстар" отметили, что на протяжении первых 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа номер находится в активном состоянии, а клиенты могут воспользоваться всеми услугами.

Следующий этап – приостановленное состояние еще на 91 день. За этот период поступают SMS, в которых напомнят о пополнении счета во избежание деактивации номера.

Когда ваш номер находится в приостановленном состоянии, вы можете пополнять счет и совершать звонки на сервисные номера. Чтобы восстановить полноценную работу номера необходимо пополнить счет на сумму от 30 грн единственным платежом.

Как продлить срок действия номера

Пополнить счет на сумму от 30 грн. одним платежом.

Оплатить основной пакет услуг на 4 недели или месяц или дневной пакет услуг. Если вы используете тариф с оплатой за год или полгода, то срок действия номера будет продолжаться каждый раз, когда обновляется пакет услуг.

Ранее мобильный оператор "Киевстар" объявил о повышении тарифов с 250 до 300 грн за 4 недели.

О "Киевстаре"

"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2024 года обслуживал около 23,3 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов "Домашнего интернета".

Оператор работает на Украине уже 27 лет.

Акционер "Киевстара" - международная группа Veon. Акции группы находятся на фондовой бирже Nasdaq (Нью-Йорк).

Общий доход компании "Киевстар" за 2024 год вырос на 11%, достигнув 37,27 млрд грн по сравнению с 33,59 млрд грн в 2023 году.