"Киевстар" изменил условия продления срока действия номеров: детали

Киевстар
"Киевстар" вводит новые условия продления срока действия номера / Depositphotos

Мобильный оператор "Киевстар" с 6 февраля 2026 г. внедряет новые условия продления срока действия номеров для подписчиков.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении компании.

Эти изменения помогут сохранять номера за активными абонентами и упростить условия услуг мобильной связи.

Общий срок действия номера остается 365 дней, но теперь он делится на два этапа.

Этапы срока действия номера

В "Киевстар" отметили, что на протяжении первых   274 дней   с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа номер находится в активном состоянии, а клиенты могут воспользоваться всеми услугами.

Следующий этап – приостановленное состояние еще на 91 день. За этот период поступают SMS, в которых напомнят о пополнении счета во избежание деактивации номера.

Когда ваш номер находится в приостановленном состоянии, вы можете пополнять счет и совершать звонки на сервисные номера. Чтобы восстановить полноценную работу номера необходимо пополнить счет на сумму   от 30 грн   единственным платежом.

Как продлить срок действия номера

  • Пополнить счет на сумму от 30 грн. одним платежом.
  • Оплатить основной пакет услуг на 4 недели или месяц или дневной пакет услуг. Если вы используете тариф с оплатой за год или полгода, то срок действия номера будет продолжаться каждый раз, когда обновляется пакет услуг.

Ранее мобильный оператор "Киевстар" объявил о повышении тарифов с 250 до 300 грн за 4 недели.

О "Киевстаре"

"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2024 года обслуживал около 23,3 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов "Домашнего интернета".

Оператор работает на Украине уже 27 лет.

Акционер "Киевстара" - международная группа Veon. Акции группы находятся на фондовой бирже Nasdaq (Нью-Йорк).

Общий   доход компании "Киевстар"   за 2024 год вырос на 11%, достигнув 37,27 млрд грн по сравнению с 33,59 млрд грн в 2023 году.

Автор:
Светлана Манько