Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Наличный курс:

USD

43,45

43,31

EUR

50,85

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мобильная связь во время блекаутов: операторы уже установили тысячи генераторов и готовят запасы топлива

мобильная связь
Мобильные компании приобрели 15 тысяч генераторов / Depositphotos

Мобильные компании приобрели более 15 тысяч генераторов для резервного питания базовых станций. В настоящее время более 8 тысяч базовых станций уже работают на генераторах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко по результатам встречи с представителями операторов мобильной связи.

Во время встречи особое внимание было уделено логистическим вопросам. Чтобы генераторы работали бесперебойно, стороны обсудили создание и поддержку достаточных запасов топлива.

"Операторы мобильной связи работают над тем, чтобы украинцы имели стабильное покрытие голосовой связью и возможность посылать смс-сообщения при любых условиях энергообеспечения", - подчеркнула Свириденко.

Напомним, после последних массированных ударов врага по энергетике инфраструктура украинского оператора мобильной связи "Киевстар" обесточена на 40-60% в девяти областях. Основная сеть защищена в течение 72 часов.

В ноябре президент Владимир Зеленский подписал закон № 4670-IX, направленный на повышение стабильности и качества мобильного интернета и связи для всех граждан, что критически важно, особенно в условиях войны.

Автор:
Татьяна Бессараб