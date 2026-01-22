Мобильная связь во время блекаутов: операторы уже установили тысячи генераторов и готовят запасы топлива

Мобильные компании приобрели более 15 тысяч генераторов для резервного питания базовых станций. В настоящее время более 8 тысяч базовых станций уже работают на генераторах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко по результатам встречи с представителями операторов мобильной связи.

Во время встречи особое внимание было уделено логистическим вопросам. Чтобы генераторы работали бесперебойно, стороны обсудили создание и поддержку достаточных запасов топлива.

"Операторы мобильной связи работают над тем, чтобы украинцы имели стабильное покрытие голосовой связью и возможность посылать смс-сообщения при любых условиях энергообеспечения", - подчеркнула Свириденко.

Напомним, после последних массированных ударов врага по энергетике инфраструктура украинского оператора мобильной связи "Киевстар" обесточена на 40-60% в девяти областях. Основная сеть защищена в течение 72 часов.

В ноябре президент Владимир Зеленский подписал закон № 4670-IX, направленный на повышение стабильности и качества мобильного интернета и связи для всех граждан, что критически важно, особенно в условиях войны.