Отключения до 60% инфраструктуры "Киевстара" фиксируются в девяти регионах: какая причина

После последних массированных ударов врага по энергетике инфраструктура украинского оператора мобильной связи "Киевстар" обесточена на 40-60% в девяти областях. Основная сеть защищена в течение 72 часов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на СЕО компании Александра Комарова.

"В некоторых регионах, согласно нашей внутренней классификации, мы находимся в состоянии полного отключения электроэнергии. Но в то же время не работает менее 10% нашей сети", - отметил Комаров во время выступления в Украинском доме в Давосе.

Из 16,5 тысячи базовых станций оператора из-за отсутствия света пока не функционируют чуть более 1 тысячи объектов.

Одним из важнейших достижений компании стала защита ключевых узлов связи. Комаров заверил: "Основная сеть защищена в течение 72 часов. И мы уверены, что сможем продержаться еще дольше".

Компания мобилизовала более 2 тысяч работников, которые во время нерегулируемых отключений обеспечивают работу генераторов, заменяют аккумуляторы и оперативно восстанавливают поврежденные узлы.

О "Киевстаре"

"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который на 2025 год имеет около 24,3 млн клиентов мобильной связи и передачи данных, и более 1,1 млн клиентов фиксированного широкополосного интернета в Украине.

Оператор работает на Украине уже 27 лет. Акционер "Киевстара" - международная группа Veon. Акции группы находятся на фондовой бирже Nasdaq (Нью-Йорк).

Ранее сообщалось, что компания "Киевстар" рассматривает около десяти новых потенциальных соглашений в сфере слияний и поглощений, стремясь инвестировать в альтернативную энергетику и диджитальную инфраструктуру, финтех и e-commerce.