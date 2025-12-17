"Киевстар" зафиксировал исторический максимум использования мобильного интернета во время отключений света

После последних атак российской армии на энергетическую инфраструктуру до 30% сети мобильного оператора "Киевстар" держится на генераторах. В компании фиксируют рост объемов использования мобильного интернета при отключении света.

Об этом заявила Юлия Завалишина, директор по корпоративным вопросам и коммуникациям компании "Киевстар" во время She Congress, который проводит Delo.ua.

"До 30% сети "Киевстар" держится на генераторах. Мы понимаем, что это живые люди, которые должны приехать и заправить генераторы вручную, для того чтобы у людей была мобильная связь", - рассказала она.

По ее словам, также значительно выросли объемы использования мобильного интернета при отключении света. За период с 8 ноября прирост трафика был на 10% больше по всей сети, а в отдельных областях еще больше: например, в Полтавской +32%, в Черновицкой +25% – это очень большие цифры.

Завалишина уточнила, что по общему объему "Киевстар" зафиксировал исторический максимум - почти 10 петабайт в сутки.

"Когда я попросила технический отдел объяснить простыми словами, что означают такие цифры, то они сравнили это с тем, если бы поставить чайник на плиту, а он при температуре сто градусов кипел бы час. Поэтому действительно работаем на грани", - подчеркнула она.

Завалишина отметила, что некоторые мобильные станции "Киевстар" в приграничных областях восстанавливали 5-6 раз, а есть и такие, которые просто невозможно восстановить.

"Наши инженеры рассказывают, что им от дронов приходится прятаться, поэтому часто работают с военными для восстановления мобильной связи. Поэтому хотелось бы, чтобы люди понимали, сколько сил прилагается для того, чтобы была связь, сколько в это инвестировано человеческих ресурсов", - подчеркнула Завалишина.

Она напомнила, что, несмотря на все вызовы войны и масштабную кибератаку, "Киевстар" стал первой украинской компанией, которая вышла на американскую фондовую биржу Nasdaq и продолжает развиваться и инвестировать в различные проекты.

Недавно Киевстар начал вкладывать средства в альтернативную энергетику.

О "Киевстаре"

"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2024 года обслуживал около 23,3 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов "Домашнего интернета".

Оператор работает на Украине уже 27 лет.

Акционер "Киевстара" - международная группа Veon. Акции группы находятся на фондовой бирже Nasdaq (Нью-Йорк).

Общий доход компании "Киевстар" за 2024 год вырос на 11%, достигнув 37,27 млрд грн по сравнению с 33,59 млрд грн в 2023 году.