Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,06

EUR

49,67

+0,01

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,95

49,75

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
She Congress 2024 She Congress
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Киевстар" зафиксировал исторический максимум использования мобильного интернета во время отключений света

Юлия Завалишина
Юлия Завалишина / Delo.ua

После последних атак российской армии на энергетическую инфраструктуру до 30% сети мобильного оператора "Киевстар" держится на генераторах. В компании фиксируют рост объемов использования мобильного интернета при отключении света.

Об этом заявила Юлия Завалишина, директор по корпоративным вопросам и коммуникациям компании "Киевстар" во время She Congress, который проводит Delo.ua.

"До 30% сети "Киевстар" держится на генераторах. Мы понимаем, что это живые люди, которые должны приехать и заправить генераторы вручную, для того чтобы у людей была мобильная связь", - рассказала она.

По ее словам, также значительно выросли объемы использования мобильного интернета при отключении света. За период с 8 ноября прирост трафика был на 10% больше по всей сети, а в отдельных областях еще больше: например, в Полтавской +32%, в Черновицкой +25% – это очень большие цифры.

Завалишина уточнила, что по общему объему "Киевстар" зафиксировал исторический максимум - почти 10 петабайт в сутки.

"Когда я попросила технический отдел объяснить простыми словами, что означают такие цифры, то они сравнили это с тем, если бы поставить чайник на плиту, а он при температуре сто градусов кипел бы час. Поэтому действительно работаем на грани", - подчеркнула она.

Завалишина отметила, что некоторые мобильные станции "Киевстар" в приграничных областях восстанавливали 5-6 раз, а есть и такие, которые просто невозможно восстановить.

"Наши инженеры рассказывают, что им от дронов приходится прятаться, поэтому часто работают с военными для восстановления мобильной связи. Поэтому хотелось бы, чтобы люди понимали, сколько сил прилагается для того, чтобы была связь, сколько в это инвестировано человеческих ресурсов", - подчеркнула Завалишина.

Она напомнила, что, несмотря на все вызовы войны и масштабную кибератаку, "Киевстар" стал первой украинской компанией, которая вышла на американскую фондовую биржу Nasdaq и продолжает развиваться и инвестировать в различные проекты.

Недавно Киевстар начал вкладывать средства в альтернативную энергетику.

О "Киевстаре"

"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2024 года обслуживал около 23,3 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов "Домашнего интернета".

Оператор работает на Украине уже 27 лет.

Акционер "Киевстара" - международная группа Veon. Акции группы находятся на фондовой бирже Nasdaq (Нью-Йорк).

Общий доход компании "Киевстар" за 2024 год вырос на 11%, достигнув 37,27 млрд грн по сравнению с 33,59 млрд грн в 2023 году.

Автор:
Светлана Манько
Online трансляція "SHE Congress 2025"
Ивент