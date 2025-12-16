Защита от блекаутов: "Киевстар" инвестирует в "зеленую" энергетику

Украинский оператор связи Киевстар, чьи акции (через материнскую компанию Kyivstar Group Ltd) торгуются на американской бирже Nasdaq, начинает вкладывать средства в альтернативную энергетику.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз компании.

Сообщается, что компания приобрела 100% доли ООО "Санвин 11" - владельца действующей солнечной электростанции (СЭС) в Украине мощностью около 13 МВт (12.947 МВт).

Эта СЭС сможет покрывать около 4% годовых потребностей компании в электроэнергии. Соглашение стоило 347,57 млн гривен.

В компании отметили, что инвестиция открывает новое стратегическое направление деятельности "Киевстар" - развитие собственных генерирующих мощностей и позволит диверсифицировать источники энергии и уменьшить операционные риски, связанные с нестабильностью энергоснабжения.

Электроэнергия, которую будет производить СЭС, будет поставляться в объединенную энергосистему Украины в соответствии с действующими рыночными и регуляторными правилами, что позволит Киевстар частично хеджировать риски, связанные с колебаниями цен на электроэнергию.

Напомним, в ноябре Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил мобильному оператору "Киевстар" приобрести контрольную долю в уставном капитале производителя возобновляемой энергии ООО "Санвин 11".

Что известно о "Санвине 11"

По данным YouControl, "Санвин 11" занимается солнечными электростанциями и зарегистрирован в Одессе.

Владельцем "Санвина 11" является кипрская Merestone Limited, конечные бенефициары: Наталья Богачева (Чехия) и израильтянин Петр Розенкранц. Выручка компании в 2024-м составила 81,8 млн грн.

По информации платформы Energo.ua, "Санвин 11" владеет солнечной электростанцией в Житомирской области мощностью 12,95 МВт, которая была введена в эксплуатацию в 2019 году и присоединена к "зеленому" тарифу. Выработанную электроэнергию компания продает ГП "Гарантированный покупатель".

О "Киевстаре"

"Киевстар" – ведущий цифровой оператор Украины, имеющий крупнейшую в стране сеть мобильной и фиксированной связи и обслуживает около 24 миллионов абонентов.

Акционер "Киевстар" – международная группа Veon. Акции группы находятся на фондовых биржах Nasdaw (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Портфель цифровых услуг "Киевстар" включает в себя цифровую медицинскую платформу Helsi с зарегистрированной базой пользователей в 28 миллионов и платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ". "Киевстар" также является поставщиком корпоративных услуг в Украине, что оказывает поддержку украинскому бизнесу с помощью облачных решений, решений в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также игрок на рынке разработки программного обеспечения в Украине через подразделение Kyivstar Tech.

Отметим, "Киевстар" стал первой украинской компанией, прошедшей листинг на фондовой бирже США. Выход на Nasdaq состоялся 15 августа 2025 года путем слияния с компанией специального назначения (SPAC) Cohen Circle. Такой механизм проще классического IPO.