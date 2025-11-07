"Киевстар" получил разрешение на покупку компании в сфере возобновляемой энергетики

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил мобильному оператору "Киевстар" приобрести контрольную долю в уставном капитале производителя возобновляемой энергии ООО "Санвин 11".

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение АМКУ.

Отмечается, что "Киевстар" получил разрешение на приобретение контроля над энергокомпанией путем приобретения доли, которая обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления "Санвин 11".

Что известно о "Санвине 11"

По данным YouControl "Санвин 11" занимается солнечными электростанциями и зарегистрирован в Одессе.

Владельцем "Санвина 11" является кипрская Merestone Limited, конечные бенефициары: Наталья Богачева (Чехия) и израильтянин Петр Розенкранц.

Выручка компании в 2024-м составила 81,8 млн грн.

По информации платформы Energo.ua, "Санвин 11" владеет солнечной электростанцией в Житомирской области мощностью 12,95 МВт, которая была введена в эксплуатацию в 2019 году и присоединена к "зеленому" тарифу. Выработанную электроэнергию компания продает ГП "Гарантированный покупатель".

Окончательные параметры сделки компания "Киевстар" не сообщала.

Также Киевстар планирует покупать одного из крупнейших в Украине облачных провайдеров GigaCloud.

О "Киевстаре"

"Киевстар" - ведущий цифровой оператор Украины, имеющий крупнейшую в стране сеть мобильной и фиксированной связи и обслуживает около 24 миллионов абонентов.

Акционер "Киевстар" – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Портфель цифровых услуг "Киевстар" включает в себя цифровую медицинскую платформу Helsi с зарегистрированной базой пользователей в 28 миллионов и платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ". "Киевстар" также является ведущим поставщиком корпоративных услуг в Украине, оказывающим поддержку украинскому бизнесу с помощью облачных решений, решений в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также является растущим игроком на рынке разработки программного обеспечения в Украине через подразделение Kyivstar Tech.

Отметим, "Киевстар" стал первой украинской компанией, прошедшей листинг на фондовой бирже США. Выход на Nasdaq состоялся 15 августа 2025 г. путем слияния с компанией специального назначения (SPAC) Cohen Circle. Такой механизм проще классического IPO.