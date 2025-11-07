"Київстар" отримав дозвіл на купівлю компанії у сфері відновлюваної енергетики

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл мобільному оператору "Київстар" придбати контрольну частку у статутному капіталі виробника відновлюваної енергії ТОВ "Санвін 11".

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення АМКУ.

Зазначається, що "Київстар" отримав дозвіл на набуття контролю над енергокомпанією шляхом придбання частки, яка забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління "Санвін 11".

Що відомо про "Санвін 11"

За даними YouControl, "Санвін 11" займається сонячними електростанціями і зареєстрована в Одесі.

Власником "Санвін 11" є кіпрська Merestone Limited, кінцеві бенефіціари: Наталія Богачова (Чехія) та ізраїльтянин Петро Розенкранц.

Виторг компанії у 2024-му становив 81,8 млн грн.

За інформацією платформи Energo.ua, "Санвін 11" володіє сонячною електростанцією в Житомирській області потужністю 12,95 МВт, що була введена в експлуатацію в 2019 році і приєднана до "зеленого" тарифу. Вироблену електроенергію компанія продає ДП "Гарантований покупець".

Остаточні параметри угоди компанія "Київстар" наразі не повідомляла.

Також "Київстар" планує купити одного з найбільших в Україні хмарних провайдерів GigaCloud.

Про "Київстар"

"Київстар" – провідний цифровий оператор України, що має найбільшу в країні мережу мобільного та фіксованого зв'язку та обслуговує близько 24 мільйонів абонентів.

Акціонер "Київстар" – міжнародна група Veon. Акції групи знаходяться на фондових біржах Nasdaw (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Портфель цифрових послуг "Київстар" включає цифрову медичну платформу Helsi із зареєстрованою базою користувачів у 28 мільйонів та платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ". "Київстар" також є постачальником корпоративних послуг в Україні, що надає підтримку українському бізнесу за допомогою хмарних рішень, рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, а також є гравцем на ринку розробки програмного забезпечення в Україні через підрозділ Kyivstar Tech.

Зазначимо, "Київстар" став першою українською компанією, яка пройшла лістинг на фондовій біржі США. Вихід на Nasdaq відбувся 15 серпня 2025 року шляхом злиття з компанією спеціального призначення (SPAC) Cohen Circle. Такий механізм є простішим за класичне IPO.