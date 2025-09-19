Запланована подія 2

"Київстар" хоче купити великого хмарного провайдера GigaCloud

"Київстар" придбає 80% акцій компанії / Delo.ua

 Найбільша українська телекомунікаційна компанія “Київстар” купує одного з найбільших в Україні хмарних провайдерів GigaCloud.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє dev.ua з посиланням на СЕО GigaCloud Назарій Курочко.

За його словами, "Київстар" вже подав заявку в АМКУ.

"Як найбільший український хмарний провайдер, протягом останніх 20 місяців GigaCloud розглядала багато можливостей з залучення інвестицій для реалізації наших найбільш амбітних і інноваційних планів. Зрештою ми зупинилися на партнері, з яким співпадаємо у стратегічному баченні", — повідомив він.

Джерела на ринку в конкурентних структурах та інсайдери-ексспівробітники розповіли виданню, що на  зустріч ізі співробітниками в GigaCloud оголосили, що "Київстар" придбає 80% акцій компанії. Проте офіційно угода ще не закрита.

Також інсайдери не знають чи змінюватимуться міноритарні акціонери і які в них будуть зберігатися частки.

Зазначається, що наразі акціонерами ТОВ GigaCloud є Nazlami Limited (Мальта) з часткою 48,43%; Telliani Limited (Кіпр) — з 31,15%; Zvityaga Limited (Мальта) — з 20,42%.  Дата-центри компанії розміщені як в Україні, так і за кордоном: GigaCenter і BeMobile — у Києві, та Atman — у Варшаві.

Заснували  GigaCloud Назарій Курочко, Антон Хвастунов, Олег Поліщук. У 2024 році дохід компанії склав 410 млн грн, чистий прибуток — 45,6 млн грн. 

Нагадаємо, у червні “Київстар” оголосив про запуск власного хмарного сервісу для українських користувачів — Kyivstar Cloud. Він доступний для клієнтів малого, середнього та великого бізнесу, а також для організацій держсектору. Сервіс дозволить безпечно зберігати дані та підтримувати операційні процеси в локальному цифровому середовищі.

Автор:
Тетяна Гойденко