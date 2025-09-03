Хмарний ринок України у 2025 році

У 2025 році ринок хмарних послуг в Україні налічує понад 40 провайдерів. Йдеться саме про українські компанії, тож до цієї кількості не входить велика трійка гіперскейлерів (AWS, Microsoft Azure та Google Cloud).

Попри присутність глобальних гравців, українські провайдери залишаються ключовими партнерами для бізнесу та державного сектору — завдяки локальній інфраструктурі, відповідності українському законодавству та швидкому реагуванню на потреби клієнтів. У цій статті ми зробили огляд 5 найпопулярніших хмарних операторів України у 2025 році.

1. GigaCloud

GigaCloud — це найбільший український хмарний провайдер, який має найвищий дохід на ринку хмарних послуг в Україні. За результатами досліджень агенції Molfar два роки поспіль лідером серед хмарних операторів в Україні був GigaCloud.

Компанія обслуговує понад 1500 клієнтів та підтримує сервіси, якими щодня користуються понад 20 мільйонів людей. Має найбільшу партнерську мережу серед усіх хмарних операторів.

Послуги і сервіси GigaCloud

Компанія має пропозиції для малого, середнього і великого бізнесу, які можуть бути налаштовані для різних сфер:

медицина;

банкінг;

агробізнес;

ритейл;

логістика;

розробка програмного забезпечення;

AI-сервіси тощо.

Ось короткий перелік послуг:

публічні хмари на VMware/OpenStack;

приватні хмари на VMware/OpenStack/Microsoft Hyper-V;

хмара для штучного інтелекту GPU Cloud на основі VMware, з відеокартами Nvidia;

DRaaS на Veeam або VMware;

BaaS на базі Veeam;

VDI на основі Omnissa та Azure Virtual Desktop.

В яких дата-центрах розміщується

GigaCloud пропонує п’ять дата-центрів для розміщення хмарної інфраструктури на вибір клієнта — три в Україні та два в межах ЄС:

GigaCenter: Київ. Цей дата-центр є власним ЦОД GigaCloud та входить у групу компаній GIGAGROUP.

BeMobile: Київ.

ЦОД: Львів. З міркувань безпеки назва центру обробки даних GigaCloud, розташована у Львові, не розголошується.

Atman: Варшава.

Equinix: Варшава.

Сертифікати безпеки і відповідність регуляторним вимогам

ISO/IEC 27001.

ISO/IEC 27701.

ISO/IEC 27017.

ISO/IEC 27018.

Атестат відповідності КСЗІ.

Сертифікація безпеки даних платіжних карток PCI DSS.

CSA STAR.

VMware Cloud Service Provider (VCSP) рівня Premier.

VMware Sovereign Cloud Provider як провайдер суверенної хмари.

2. De Novo

De Novo — український провайдер хмарних сервісів IaaS, PaaS та рішень на базі сучасних дата-центрів. Компанія є постачальником хмарної інфраструктури VMware, що відповідає високим вимогам безпеки, продуктивності та надійності. De Novo обслуговує як великі комерційні компанії, так і державні установи. Разом з GigaCloud компанія є визнаним лідером і утворює ядро українського хмарного ринку.

Послуги і сервіси

Публічні хмари (VMware);

приватні хмари (VMware);

Kubernetes;

DRaaS, BaaS;

рішення для AI/ML (VMware та Nvidia);

віртуальні робочі столи (Hosted Desktop Infrastructure).

В яких дата-центрах розміщується

De Novo має власний дата-центр у Києві, поділений на два фізичні блоки:

ЦОД-1 — побудований за модульним принципом і складається з окремих екранованих камер.

ЦОД-5 — призначений для розміщення обладнання в загальній машинній залі.

Також компанія використовує ще 2 дата-центри в Україні та ЄС.

Сертифікати безпеки і відповідність регуляторним вимогам

ISO/IEC 27001.

ISO/IEC 27701.

ISO/IEC 27017.

ISO/IEC 27018.

Атестат відповідності КСЗІ.

PCI DSS.

SAP Certified in Cloud and Infrastructure Operations.

Kubernetes Certified Service Provider (KCSP).

VMware Cloud Service Provider (VCSP) рівня Premier.

VMware Sovereign Cloud Provider.

3. Парковий

«Парковий» — це український комерційний дата-центр, спроєктований і збудований компанією Schneider Electric, на базі якого пропонується низка хмарних сервісів. Показує гарні темпи зростання та пропонує аналогічні GigaCloud та De Novo технологічні хмарні рішення. Серед комерційних дата-центрів в Україні тільки “Парковий” має Design Compliance сертифікат від Uptime Institute.

Послуги і сервіси

IaaS, PaaS;

BaaS, DRaaS;

Cloud Desktop Infrastructure (CDI).

В яких дата-центрах розміщується

Власний дата-центр «Парковий»: Київ.

Для підвищення відмовостійкості має резервні майданчики в таких містах: Львів, Варшава, Вільнюс, Франкфурт.

Сертифікати безпеки і відповідність регуляторним вимогам

ISO/IEC 9001.

ISO/IEC 27001.

ISO/IEC 27701.

SAP Certified in Cloud and Infrastructure Operations.

PSI DSS.

VMware Cloud Service Provider (VCSP) рівня Premier.

Атестат відповідності КСЗІ.

4. UСloud

UСloud позиціонує себе як український хмарний провайдер для бізнесу та пропонує базові IaaS-рішення. На відміну від трьох найбільших українських хмарних провайдерів, UCloud не має сертифікації від VMware — Premier tier VMware Cloud Service Provider. У портфелі компанії майже відсутні великі комерційні та державні проєкти.

Послуги і сервіси

Публічна хмара;

приватна хмара;

BaaS, DRaaS;

віддалені робочі столи SysElegance.

В яких дата-центрах розміщується

BeMobile: Київ.

2 дата-центри Atman: Варшава;

Netia: Варшава;

NewTelco: Франкфурт-на-Майні.

Сертифікати безпеки і відповідність регуляторним вимогам

ISO/IEC 9001.

ISO/IEC 27001.

ISO/IEC 27701.

Атестат відповідності КСЗІ.

5. Datastore

DataStore — хмарний провайдер із власним дата‑центром в Києві. Пропонує повний спектр послуг для малого та середнього бізнесу — від віртуальних серверів, ПЗ‑сервісів до резервування, відновлення та приватних хмар.

Послуги і сервіси

Публічна хмара на платформі Microsoft Hyper-V;

приватна хмара;

BaaS, DRaaS;

оренда ліцензій Microsoft за програмою SPLA.

В яких дата-центрах розміщується

DataStore розміщує власні хмарні потужності в ЦОД у Києві.

Сертифікати безпеки і відповідність регуляторним вимогам

ISO 27001.

Атестат відповідності КСЗІ.

Висновок

Отже, хмарний ринок України у 2025 році продовжує зміцнювати свої позиції як один із ключових напрямів розвитку ІТ-інфраструктури в країні. Попри повномасштабну війну, українські провайдери зберегли стійкість, адаптувалися до нових викликів і навіть наростили експертизу в хмарних технологіях, що стало запорукою зростання довіри з боку бізнесу та держави. Найбільшим хмарним провайдером України є GigaCloud, далі йдуть De Novo та “Парковий”. Вони мають значний відрив від інших провайдерів і формуватимуть обличчя ринку в найближчі роки.