Захист від блекаутів: "Київстар" інвестує у "зелену" енергетику

Український оператор зв'язку “Київстар”, чиї акції (через материнську компанію Kyivstar Group Ltd) торгуються на американській біржі Nasdaq, починає вкладати кошти в альтернативну енергетику.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресреліз компанії.

Повідомляється, що компанія придбала 100% частки ТОВ "Санвін 11" – власника діючої сонячної електростанції (СЕС) в Україні, потужністю майже 13 МВт (12.947 МВт).

Ця СЕС зможе покривати близько 4% річних потреб компанії в електроенергії. Угода коштувала 347,57 млн гривень.

В компанії зазначили, що інвестиція відкриває новий стратегічний напрям діяльності "Київстар" — розвиток власних генеруючих потужностей, і дозволить диверсифікувати джерела енергії та зменшити операційні ризики, пов’язані з нестабільністю енергопостачання.

Електроенергія, яку вироблятиме СЕС, буде постачатися до об’єднаної енергосистеми України відповідно до чинних ринкових і регуляторних правил, що дозволить Київстар частково хеджувати ризики, пов’язані з коливаннями цін на електроенергію.

Нагадаємо, в листопаді Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл мобільному оператору "Київстар" придбати контрольну частку у статутному капіталі виробника відновлюваної енергії ТОВ "Санвін 11".

Що відомо про "Санвін 11"

За даними YouControl, "Санвін 11" займається сонячними електростанціями і зареєстрована в Одесі.

Власником "Санвін 11" є кіпрська Merestone Limited, кінцеві бенефіціари: Наталія Богачова (Чехія) та ізраїльтянин Петро Розенкранц. Виторг компанії у 2024-му становив 81,8 млн грн.

За інформацією платформи Energo.ua, "Санвін 11" володіє сонячною електростанцією в Житомирській області потужністю 12,95 МВт, що була введена в експлуатацію в 2019 році і приєднана до "зеленого" тарифу. Вироблену електроенергію компанія продає ДП "Гарантований покупець".

Про "Київстар"

"Київстар" – провідний цифровий оператор України, що має найбільшу в країні мережу мобільного та фіксованого зв'язку та обслуговує близько 24 мільйонів абонентів.

Акціонер "Київстар" – міжнародна група Veon. Акції групи знаходяться на фондових біржах Nasdaw (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Портфель цифрових послуг "Київстар" включає цифрову медичну платформу Helsi із зареєстрованою базою користувачів у 28 мільйонів та платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ". "Київстар" також є постачальником корпоративних послуг в Україні, що надає підтримку українському бізнесу за допомогою хмарних рішень, рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, а також є гравцем на ринку розробки програмного забезпечення в Україні через підрозділ Kyivstar Tech.

Зазначимо, "Київстар" став першою українською компанією, яка пройшла лістинг на фондовій біржі США. Вихід на Nasdaq відбувся 15 серпня 2025 року шляхом злиття з компанією спеціального призначення (SPAC) Cohen Circle. Такий механізм є простішим за класичне IPO.