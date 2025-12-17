Запланована подія 2

"Киівстар" зафіксував історичний максимум використання мобільного інтернету під час відключень світла

Юлія Завалішина
Юлія Завалішина / Delo.ua

Після останніх атак російської армії на енергетичну інфраструктуру до 30% мережі мобільного оператора “Київстар” тримається на генераторах. В компанії фіксують зростання обсягів використання мобільного інтернету під час відключень світла.

Про це заявила Юлія Завалішина, директорка з корпоративних питань та комунікацій компанії "Київстар" під час She Congress, який проводить Delo.ua.

"До 30% мережі  “Київстар” тримається на генераторах. Ми розуміємо, що це живі люди, які повинні приїхати та заправити генератори вручну, для того, щоб у людей був мобільний зв’язок", - розповіла вона.

За її словами, також значно зросли обсяги використання мобільного інтернету під час відключень світла. За період з 8 листопада приріст трафіку був на 10% більше по всій мережі, а в окремих областях ще більше: наприклад, у Полтавській +32%, у Чернівецькій +25% – і це дуже великі цифри.

Завалішина уточнила, що по загальному обсягу "Киівстар" зафіксував історичний максимум – майже 10 петабайт за добу.

"Коли я попросила технічний відділ пояснити простими словами, що означають такі цифри, то вони порівняли це з тим, якби поставити чайник на плиту, а він при температурі сто градусів кипів би годину. Тому дійсно, працюємо на межі", - наголосила вона.

Завалішина зауважила, що деякі мобільні станції "Київстар" у прикордонних областях відновлювали 5-6  разів, а є й такі, які просто неможливо відновити. 

"Наші інженери розповідають, що їм від дронів доводиться ховатися, тому часто працюють з військовими для відновлення мобільного зв’язку. Тому хотілось би, щоб люди розуміли, скільки сил докладається для того, щоб був зв’язок, скільки в це інвестовано людських ресурсів", - підкреслила Завалішина. 

Вона нагадала, що попри всі виклики війни та масштабну кібератаку, "Київстар" став першою українською компанією, яка вийшла на  американську фондову біржу Nasdaq та продовжує розвиватися та інвестувати у різноманітні проєкти.

Нещодавно “Київстар” почив вкладати кошти в альтернативну енергетику.

Про "Київстар"

"Київстар" — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Оператор працює в Україні вже 27 років.

Акціонер "Київстару" — міжнародна група Veon. Акції групи знаходяться на фондовій біржі Nasdaq (Нью-Йорк).

Загальний дохід компанії "Київстар" за 2024 рік зріс на 11%, досягнувши 37,27 млрд грн порівняно з 33,59 млрд грн у 2023 році.

Автор:
Світлана Манько
