"Киевстар" рассматривает приобретение десяти новых компаний: интересуют финтех и e-commerce

Компания Киевстар рассматривает примерно десять новых потенциальных соглашений в сфере слияния и поглощения, стремясь инвестировать в альтернативную энергетику и диджитальную инфраструктуру, финтех и e-commerce.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал СЕО "Киевстар" Александр Комаров в интервью Forbes.

"На более или менее серьезных фазах мы имеем примерно 10 потенциальных таргетов. По собственному опыту: любое соглашение в Украине занимает не менее 12, а в среднем 18 месяцев. У нас не было соглашений, которые бы заключались быстрее", - подчеркнул он.

По его словам, компании интересно развивать две вертикали, которые уже есть в портфеле "Киевстар":

цифровое здоровье,

современная мобильность.

"Прежде всего, они должны подпадать под стратегические направления: развитие телеком-бизнеса, цифровой оператор или альтернативная энергетика. Хотим инвестировать в альтернативную энергетику и диджитальную инфраструктуру. Две самые привлекательные отрасли с точки зрения диджитального оператора - финтех и e-commerce. Но как туда заходить - отметили.

Он добавил, что если найдется привлекательный актив с адекватной оценкой, который вкладывается в стратегию "Киевстар", то финансовых ограничений не будет, признав, что существует "дисконт на войну".

При этом недавно компания приобрела 100% доли ООО "Санвин 11" – владельца действующей солнечной электростанции (СЭС) в Украине мощностью почти 13 МВт (12.947 МВт).

Комаров рассказал, что в 2023 году "Киевстар" задекларировал инвестиции в Украине в $1 млрд. С тех пор компания по третий квартал 2025 года инвестировала примерно $880 млн, потратив на приобретение бизнесов почти 20% от этой суммы.

В 2022-м "Киевстар" совершил первую крупную покупку за время полномасштабной войны, купив медицинский сервис Helsi, три года спустя – сервис такси Uklon.

О "Киевстаре"

"Киевстар" — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2024 года обслуживал около 23,3 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов "Домашнего интернета".

Оператор работает на Украине уже 27 лет.

Акционер "Киевстара" - международная группа Veon. Акции группы находятся на фондовой бирже Nasdaq (Нью-Йорк).

Общий доход компании "Киевстар" за 2024 год вырос на 11%, достигнув 37,27 млрд грн по сравнению с 33,59 млрд грн в 2023 году.