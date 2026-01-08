Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Готівковий курс:

USD

43,20

43,00

EUR

50,60

50,28

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Київстар" розглядає придбання десяти нових компаній: цікавлять фінтех та e‑commerce

Олександр Комаров
Олександр Комаров. Фото: facebook.com/alexander.komarov

Компанія “Київстар” розглядає приблизно десять нових потенційних угод у сфері злиття та поглинання, прагнучи інвестувати в альтернативну енергетику і диджитальну інфраструктуру, фінтех та e‑commerce. 

Як пише Delo.ua, про це розповів СЕО "Київстар" Олександр Комаров в інтервʼю Forbes.

"На більш‑менш серйозних фазах ми маємо приблизно 10 потенційних таргетів. Із власного досвіду: будь‑яка угода в Україні займає не менш ніж 12, а в середньому 18 місяців. У нас не було угод, які б укладалися швидше", - наголосив він.

За його словами, компанії цікаво розвивати дві вертикалі, які вже є в портфелі "Київстар": 

  • цифрове здоровʼя,
  • сучасну мобільність.

"Насамперед вони мають підпадати під стратегічні напрями: розвиток телеком‑бізнесу, цифровий оператор або альтернативна енергетика. Хочемо інвестувати в альтернативну енергетику і диджитальну інфраструктуру. Дві найпривабливіші галузі з погляду диджитального оператора – фінтех і e‑commerce. Але як туди заходити – велике питання", - зазначив Комаров.

Він додав, що якщо знайдеться привабливий актив з адекватною оцінкою, який вкладається у стратегію "Київстар", то  фінансових обмежень не буде, визнавши при цьому, що існує "дисконт на війну".

При цьому нещодавно компанія придбала 100% частки ТОВ "Санвін 11" – власника діючої сонячної електростанції (СЕС) в Україні, потужністю майже 13 МВт (12.947 МВт).

Комаров розповів, що у 2023‑му "Київстар" задекларував інвестиції в Україні в $1 млрд. Відтоді компанія  по третій квартал 2025 року інвестувала приблизно $880 млн, витративши на придбання бізнесів майже 20% від цієї суми.

У 2022‑му "Київстар" здійснив першу велику покупку за час повномасштабної війни, придбавши медичний сервіс Helsi, три роки по тому – сервіс таксі Uklon.

Про "Київстар"

"Київстар" — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Оператор працює в Україні вже 27 років.

Акціонер "Київстару" — міжнародна група Veon. Акції групи знаходяться на фондовій біржі Nasdaq (Нью-Йорк).

Загальний дохід компанії "Київстар" за 2024 рік зріс на 11%, досягнувши 37,27 млрд грн порівняно з 33,59 млрд грн у 2023 році.

Автор:
Світлана Манько