"Київстар" розглядає придбання десяти нових компаній: цікавлять фінтех та e‑commerce

Компанія “Київстар” розглядає приблизно десять нових потенційних угод у сфері злиття та поглинання, прагнучи інвестувати в альтернативну енергетику і диджитальну інфраструктуру, фінтех та e‑commerce.

Як пише Delo.ua, про це розповів СЕО "Київстар" Олександр Комаров в інтервʼю Forbes.

"На більш‑менш серйозних фазах ми маємо приблизно 10 потенційних таргетів. Із власного досвіду: будь‑яка угода в Україні займає не менш ніж 12, а в середньому 18 місяців. У нас не було угод, які б укладалися швидше", - наголосив він.

За його словами, компанії цікаво розвивати дві вертикалі, які вже є в портфелі "Київстар":

цифрове здоровʼя,

сучасну мобільність.

"Насамперед вони мають підпадати під стратегічні напрями: розвиток телеком‑бізнесу, цифровий оператор або альтернативна енергетика. Хочемо інвестувати в альтернативну енергетику і диджитальну інфраструктуру. Дві найпривабливіші галузі з погляду диджитального оператора – фінтех і e‑commerce. Але як туди заходити – велике питання", - зазначив Комаров.

Він додав, що якщо знайдеться привабливий актив з адекватною оцінкою, який вкладається у стратегію "Київстар", то фінансових обмежень не буде, визнавши при цьому, що існує "дисконт на війну".

При цьому нещодавно компанія придбала 100% частки ТОВ "Санвін 11" – власника діючої сонячної електростанції (СЕС) в Україні, потужністю майже 13 МВт (12.947 МВт).

Комаров розповів, що у 2023‑му "Київстар" задекларував інвестиції в Україні в $1 млрд. Відтоді компанія по третій квартал 2025 року інвестувала приблизно $880 млн, витративши на придбання бізнесів майже 20% від цієї суми.

У 2022‑му "Київстар" здійснив першу велику покупку за час повномасштабної війни, придбавши медичний сервіс Helsi, три роки по тому – сервіс таксі Uklon.

Про "Київстар"

"Київстар" — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Оператор працює в Україні вже 27 років.

Акціонер "Київстару" — міжнародна група Veon. Акції групи знаходяться на фондовій біржі Nasdaq (Нью-Йорк).

Загальний дохід компанії "Київстар" за 2024 рік зріс на 11%, досягнувши 37,27 млрд грн порівняно з 33,59 млрд грн у 2023 році.