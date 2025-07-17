Хто кого купує: як виглядає реальна ситуація з інвестиціями в Україні на четвертому році війни — дослідження KPMG

Активність у сфері злиттів і поглинань (M&A) в Україні у першому півріччі 2025 року зросла, демонструючи позитивну динаміку порівняно з аналогічним періодом 2024 року як за кількістю угод, так і за їхньою вартістю. Так, кількість угод зросла з 27 до 34, а їхня вартість досягла $716 млн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження KPMG в Україні "M&A Radar: Україна за І півріччя 2025 року".

Згідно з розголошеними даними, активність у сфері злиттів і поглинань в Україні зберігає зростаючу тенденцію, хоча спостерігається незначне зниження рівня прозорості угод: вартість 50% угод була розголошена в першому півріччі 2025 року (що є зниженням порівнянно з 59% в аналогічному періоді попереднього року).

Незважаючи на те, що тільки для половини усіх угод розголошені фінансові деталі, середня вартість транзакції зросла з $37 млн до $42 млн. Таке зростання насамперед пов'язане з двома транзакціями, які перевищують $100 млн, а саме:

· Придбання МХП (міжнародною компанією у сфері харчових та агротехнологій) 92% акцій провідного іспанського виробника курятини та свинини Uvesa в рамках угоди, яка, за повідомленнями, коштує більше 270 млн євро;

· Придбання компанією "Київстар" сервісу таксі та доставки Uklon за $155 млн.

Угоди за участю українських інвесторів

M&A угоди за участю українських інвесторів були основним рушієм ринку злиттів і поглинань в Україні у першому півріччі 2025 року. Кількість і вартість угод за участю українських інвесторів за перше півріччя 2025 року значно зросли, досягши $367 млн за вартістю, що становило понад половину загальної вартості угод цього періоду (порівняно з приблизно 20% у першому півріччі 2024 року).

До переліку угод за участю українських інвесторів (25 угод) увійшли сім угод у сфері нерухомості та будівництва, п'ять — в аграрній сфері, чотири — в ІТ-секторі, дві — у секторі споживчих ринків, дві — в нафтогазовому секторі.

Джерело: KPMG в Україні

До сектору інновацій та технологій увійшла угода з придбання компанією "Київстар" 97% акцій компанії Uklon за $155 млн. Угода склала 42% від загальної вартості угод за участі українських інвесторів у першому півріччі 2025 року. Це придбання також стало частиною нової інвестиційної стратегії компанії "Київстар", спрямованої на прискорення зростання бізнесу через стратегію придбання компаній у інших індустріях, зокрема онлайн-служби замовлення медичних препаратів Tabletki.ua та медичний сервіс Helsi. Такі кроки знаменують еволюцію компанії від телекомунікаційного оператора до всебічної цифрової екосистеми.

Придбання іноземних активів українськими інвесторами

Перше півріччя 2025 року продемонструвало значне зростання активності в угодах із придбання іноземних активів українськими інвесторами, із загальною вартістю угод — $329 млн, що становило майже половину загальної вартості угод в першому півріччі 2025 року (у 2024 році загальна вартість таких угод становила $85 млн). Однак сумарна кількість угод з придбання іноземних активів українськими інвесторами зменшилася: було зареєстровано лише п'ять транзакцій у першому півріччі 2025 року порівняно з вісьмома у першому півріччі 2024 року.

Джерело: KPMG в Україні

Раніше згадане придбання МХП 92% акцій Uvesa було найбільшою угодою. МХП тепер має можливість посилити свої виробничі потужності з виробництва курятини в ЄС і таким чином уникнути протекціоністських заходів, введених торговельним блоком. Як наслідок цього стратегічного придбання, МХП може стати європейським виробником продуктів харчування, зберігаючи при цьому основну діяльність та штаб-квартиру в Україні.

Угоди з придбання іноземних активів українськими інвесторами у першому півріччі 2025 року були географічно зосереджені в двох регіонах:

Європа, на яку припало чотири угоди із загальною вартістю $319 млн (включаючи угоду між МХП та Uvesa на суму близько $300 млн);

Північна Америка, на яку припала одна транзакція вартістю $10 млн.

Придбання українських активів іноземними інвесторами

Перше півріччя 2025 року відзначилося оголошенням про чотири угоди M&A з придбання українських активів іноземними інвесторами (що є зменшенням із шести транзакцій у першому півріччі 2024 року) із загальною вартістю у $20 млн.

Щодо розподілу по галузях — дві транзакції відбулися в секторі інновацій та технологій, водночас інші дві угоди були пов'язані з секторами транспорту та інфраструктури, а також банківською справою та страхуванням. Такий розподіл галузей може вказувати на відновлення інтересу з боку іноземних інвесторів до українського сектору транспорту та інфраструктури, оскільки угоди з придбання українських активів іноземними інвесторами в цьому секторі не спостерігалися з 2020 року.

Джерело: KPMG в Україні

Угоди M&A з придбання українських активів іноземними інвесторами здійснюються за участю гравців з кращим доступом до фінансування, що призводить до вищої середньої вартості угод, якщо порівнювати з іншими секторами. Відповідно, загальна вартість таких угод більш чутлива до ринкових коливань. Наприклад, в першому півріччі 2024 року на динаміку угод вплинув раунд фінансування IT-компанії Creatio на суму $200 млн, а також придбання NJJ Capital телекомунікаційної компанії Datagroup-Volia на суму $120 млн.

З географічної точки зору, основна активність серед угод з придбання українських активів іноземними інвесторами в першому півріччі 2025 року була переважно сконцентрована в Європі — 50% від загальної кількості угод з придбання українських активів іноземними інвесторами. На регіони Близького Сходу і Азії, а також Північної Америки припало по одній угоді, демонструючи загалом стабільну кількість угод у першому регіоні та 50% зниження у другому.

Інвестиції поза межами М&A та розвиток ключових секторів

Перше півріччя 2025 року також позначилося відновленням обсягу інвестицій поза межами М&A, яке викликане розширенням як місцевих, так і іноземних підприємств, що діють в Україні, а також впровадженням нових технологій, насамперед у секторі енергетики та комунального господарства. Основні сектори, що стимулювали інвестиції у органічне зростання, включали нерухомість та будівництво, енергетику та комунальне господарство, а також сільське господарство.

Нерухомість та будівництво

Офіс залучення інвестицій UkraineInvest підтримав компанію з виробництва скла NovaSklo з інвестицією у розмірі 240 млн євро. Цей будівельний проект має на меті запустити найбільший завод з виробництва листового скла в Україні протягом наступних трьох років. Інші помітні інвестиції були від корейської інвестиційної фірми ITOXI, яка фінансує розробку двох заводів із виробництва скла, що будуть збудовані українською компанією City One Development.

Джерело: KPMG в Україні

Україна виділила $7,37 млрд на покриття низки пріоритетних напрямів у 2025 році, зокрема житла, освіти, охорони здоров'я, енергетики, транспорту, водопостачання та розмінування. Компанії розширюють свої потужності з виробництва будівельних матеріалів, щоб задовольнити очікуване зростання попиту, пов'язане з відновлювальними заходами протягом наступних трьох років.

Енергетика та комунальне господарство

Сектор енергетики та комунального господарства продовжує акумулювати інвестиції в інноваційні технології для диверсифікації джерел енергії та підвищення стійкості інфраструктури до пошкоджень. Наприклад, у процесі розбудови більших енергетичних потужностей Metinvest інвестує 1,4 млрд гривень у газові та сонячні електростанції в Кривому Розі, тоді як державна нафтовидобувна компанія «Укрнафта» розробляє сучасну парогазову ТЕЦ за підтримки ЄБРР.

Південнокорейська корпорація Posco International планує будівництво ТЕЦ на паливі з відходів в Одесі на суму $106 млн, що забезпечить регіон 12 мегаватами електроенергії та 40 мегаватами тепла. "Епіцентр K" також будує заводи з виробництва олії та біоетанолу у Хмельницькій області, забезпечуючи повний цикл агропереробки.

Сільське господарство

Тим часом аграрний сектор України також демонструє активність у забезпеченні стійкості та зміцнення ланцюгів постачання. Агропромисловий холдинг Astarta, наприклад, успішно залучив кредит на $40 млн від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та уряду Нідерландів на будівництво заводу з переробки сої в Полтаві, з використанням побічних продуктів переробки в біогазових установках.

Українська "Молочна компанія" тим часом планує розширити свою ферму великої рогатої худоби, збудувати новий комбікормовий завод та біогазову установку з потужністю 5000 кубічних метрів газу на добу. Vitagro і DanBred планують будівництво свиноферми у Хмельницькій області вартістю $11 млн, що усуне необхідність імпорту свиней з Данії й посилить незалежність місцевих ланцюгів постачання.

Нагадаємо, за підсумками четвертої Конференції з питань відновлення України URC2025, яка відбулася в Римі, підписано понад 200 угод та меморандумів на загальну суму більш ніж 13 млрд євро.