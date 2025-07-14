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Підсумки Конференції в Римі: Україна уклала понад 200 угод на понад 13 млрд євро

Денис Шмигаль
Прем’єр-міністра України Денис Шмигаль. / Урядовий портал

За підсумками четвертої Конференції з питань відновлення України URC2025, яка відбулася в Римі, підписано понад 200 угод та меморандумів на загальну суму більш ніж 13 млрд євро. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Він зазначив, що урядова команда повернулася до України з конкретними результатами, зокрема: 

  • Єврокомісія оголосила про створення Європейського Флагманського Фонду для відбудови України обсягом 500 млн євро; 
  • 2,3 млрд євро буде залучено в межах інвестиційного компонента програми Ukraine Facility; 
  • Світовий банк започаткував нову програму на суму 200 млн доларів для підготовки державних та муніципальних проектів відбудови. Ще 50 млн доларів банк надасть у вигляді гранту для допомоги українським аграріям; 
  • 188 млн доларів планується залучити від Японії для "зеленої" модернізації української промисловості; 
  • укладено низку угод з Європейським інвестиційним банком. На відновлення транспортної інфраструктури наша держава отримає 134 млн євро; 
  • 200 млн євро — для підтримки та розвитку української гідроенергетики; 
  • з Банком розвитку Ради Європи профінансує житлові сертифікати у межах програми "єВідновлення" на 100 млн євро. Крім того, Банк надасть 200 млн євро кредиту для фінансування програми допомоги ВПО; 
  • Норвегія започаткувала ініціативу обсягом 200 млн доларів з метою відновити постачання тепла та води до осель українці; 
  • Швейцарія протягом 10 років спрямує до України близько 5 млрд євро для відновлення в різних секторах економіки; 
  • створено Глобальний альянс для підтримки дошкільної освіти в Україні. Світовий банк інвестує 30 млн доларів в інклюзивність та модернізацію дошкілля; 
  • Литва виділить 21 млн євро на створення нових освітніх просторів; 
  • на оновлення лікарень, для розвитку реабілітаційної допомоги Україна залучила близько 200 млн євро.

Також під час Конференції започаткована Міжнародна коаліція з підтримки науки, досліджень та інновацій України, лідером якої є Італія. 

"Є низка важливих домовленостей щодо посилення нашої обороноздатності: близько 2,3 млрд доларів позики від Великої Британії для зміцнення української ППО, а також угоди між підприємствами оборонної індустрії про спільне виробництво та співпрацю", — зазначив глава уряду. 

Прем’єр-міністр також підкреслив, що було укладено понад 20 угод про міжрегіональне та міжміське співробітництво між Україною та країнами-партнерами. 

Нагадаємо, Конференція з відновлення України URC-2025, що відбулася в Римі, стала рекордною за масштабами: понад 6 тисяч учасників із 70 країн

Автор:
Тетяна Ковальчук