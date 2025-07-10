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Литва виділяє 21 мільйон євро на відновлення освіти в Україні: куди підуть інвестиції

Конференції з питань відновлення України в Римі
Конференція з питань відновлення України в Римі/Оксен Лісовий

Литва виділить 21 мільйон євро для реалізації ініціатив, спрямованих на відновлення інфраструктури, поліпшення результатів навчання та модернізацію освітніх послуг для дітей та молоді в Україні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Під час Конференції з питань відновлення України в Римі міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс і перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець підписали Меморандум про взаєморозуміння. 

"Сьогодні укладено стратегічний меморандум з урядом Литви, що передбачає 21 млн євро цільових інвестицій для відновлення й розвитку української освіти", - написав міністр освіти і науки Оксен Лісовий з посиланням на Конференцію з відновлення України (URC2025) у Римі (Італія).

Інвестиції зосередять на створенні й обладнанні безпечних, інклюзивних та інноваційних навчальних середовищ. Це забезпечить не лише відновлення освіти в Україні, а й також її зміцнення та відповідність європейським стандартам.

На що підуть гроші

  • 17 млн євро підуть на будівництво сучасної школи-хабу в Житомирі, яка стане прикладом безпечного, інклюзивного та інноваційного простору для дітей; 
  • 3 млн євро — на встановлення сонячних енергетичних систем для шкіл і дитячих садків. Системи встановлять для 14 закладів освіти в Київській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській, Чернігівській, Харківській та Чернівецькій областях. Завдяки цим системам робота шкіл та садків триватиме без перебоїв; 
  • 1 млн євро — на програми освітнього надолуження та STEAM-навчання на Одещині.

Усі проєкти в межах Меморандуму будуть реалізовані Литовським центральним агентством управління проєктами (CPVA).

Раніше Україна та Фінляндія уклали угоду про співпрацю, згідно з якою Фінляндія виділить до 20 мільйонів євро на підтримку реформи старшої школи в Україні. Ця програма має на меті значно покращити якість середньої освіти в країні.

Автор:
Тетяна Бесараб