Фінляндія інвестує до 20 мільйонів євро у реформу старшої школи в Україні

Україна та Фінляндія уклали угоду про співпрацю, згідно з якою Фінляндія виділить до 20 мільйонів євро на підтримку реформи старшої школи в Україні. Ця програма має на меті значно покращити якість середньої освіти в країні.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

"Кабінет міністрів України та уряд Фінляндської Республіки підписали угоду про реалізацію програми "Навчаємося разом 2", спрямованої на підтримку "Профільної": реформи старшої школи в Україні. Загальний обсяг фінансування з боку Фінляндії становить до 20 млн євро. Програму реалізовуватимуть упродовж 2025–2029 років", - йдеться у повідомлення міністерства.

Ключові напрямки підтримки Фінляндії для реформи старшої школи в Україні:

Професійний розвиток педагогів та керівників: Навчання вчителів і директорів закладів освіти, щоб вони могли ефективно впроваджувати компетентнісне навчання відповідно до принципів Нової української школи (НУШ).

Навчання вчителів і директорів закладів освіти, щоб вони могли ефективно впроваджувати компетентнісне навчання відповідно до принципів Нової української школи (НУШ). Допомога школам у створенні та впровадженні навчальних програм за обраними профілями.

у створенні та впровадженні навчальних програм за обраними профілями. Створення та впровадження соціальних програм для підтримки педагогічних працівників, адміністративного персоналу закладів освіти та учнів із застосуванням травма-інформованого підходу до організації та провадження освітнього процесу.

Очікується, що у середньостроковій перспективі реалізація програми "Навчаємося разом 2" поліпшить якість академічної профільної середньої освіти, підвищить її доступність, сприятиме трансформації змісту освіти на основі компетентнісного підходу.

Нагадаємо, Фінляндія прийняла рішення надати Україні додаткову фінансову допомогу у розмірі 4,5 млн євро. Гроші підуть у партнерський фонд, через який дев’ять країн направляють свою підтримку Україні.