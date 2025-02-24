Фінляндія виділяє Україні 4,5 млн євро на підтримку

Фінляндія прийняла рішення надати Україні додаткову фінансову допомогу у розмірі 4,5 млн євро. Гроші підуть у партнерський фонд, через який дев’ять країн направляють свою підтримку Україні.

Про це йдеться у заяві МЗС Фінляндії.

"Фінляндія підтримує другу фазу (2025–2027) Фонду партнерства для стійкої України (PFRU) загальним обсягом 4,5 мільйона євро. PFRU – це партнерський фонд, через який дев’ять країн направляють свою підтримку Україні", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що цей фонд має на меті підтримку стабільності та єдності українців, особливо у східних і південних частинах країни та на звільнених територіях, які зазнали найбільшої шкоди внаслідок російсько-загарбницької війни. Організація не лише допомагає регіонам та громадам подолати кризові ситуації, забезпечуючи швидке відновлення та реагуючи на нагальні потреби, але й підтримує довгострокові проєкти, що сприяють миру та національній єдності.

"24 лютого виповнюється три роки з початку повномасштабної загарбницької війни Росії. Україна продемонструвала стійкість і сильну волю до боротьби. Наступальна війна перевіряє боєздатність і єдність країни, а потреба в підтримці велика. Підтримка критично важливої, соціальної та громадської інфраструктури України та забезпечення основних послуг і засобів до існування в розпал загарбницької війни Росії є надзвичайно важливими, - додали у фінському міністерстві.

Фонд "Партнерство за сильну Україну"

Фонд "Партнерство за сильну Україну" – це спільна донорська програма Уряду України та дев'яти держав-партнерів, що реалізує проєкти в деокупованих і прифронтових громадах, а також на національному рівні.

Метою фонду є зміцнення стійкості українського уряду в умовах російської агресії та посилення його спроможності надавати критично необхідну допомогу громадам у співпраці з громадянським суспільством, ЗМІ та приватним сектором. Міжнародні фінансові партнери: Велика Британія, Естонія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Сполучені Штати Америки, Фінляндія, Швейцарія, Швеція.

У 2022–2024 роках Фінляндія підтримала фонд на 4,3 мільйона євро. За цей час PFRU реалізував, серед іншого, 577 проєктів підтримки одужання, допоміг двом мільйонам людей отримати доступ до базових послуг, реалізував медійні кампанії та підтримав служби психічного здоров’я, а також соціальну стабільність і стійкість на сході та півдні України.

Варто додати, що Україна у березні отримає від Європейського Союзу платіж в обсязі 3,5 млрд євро. В ЄС готують новий пакет підтримки, спрямований на українську енергобезпеку та інтеграцію в європейський енергетичний ринок.

Загалом Європейський Союз планує виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 35 мільярдів євро у 2025 році. Кошти надійдуть у рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.