3,5 млрд євро та інтеграція в європейський енергетичний ринок: ЄС надасть новий пакет підтримки Україні

Україна у березні отримає від Європейського Союзу платіж в обсязі 3,5 млрд євро. В ЄС готують новий пакет підтримки, спрямований на українську енергобезпеку та інтеграцію в європейський енергетичний ринок.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, війна в Україні залишається найбільш центральною та наслідковою кризою для майбутнього Європи.

"Нашим першочерговим завданням залишається посилення опору України. Наразі наш Союз та країни-члени підтримали Україну на суму 134 мільярди євро. Це більше, ніж будь-хто інший", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що завдяки механізму Ukraine Facility та позиці країн G7 вдалося покрити бюджетний дефіцит України на весь 2025 рік.

Паралельно з цим, на думку очільниці Єврокомісії, ЄС має прискорити негайну доставку зброї та боєприпасів, що буде основою нашої роботи в найближчі тижні.

"Це важливо не лише для Європи. Це також важливо для Азії, Африки та обох сторін Атлантики. Інвестиція в суверенітет України – це інвестиція в запобігання війнам у майбутньому", - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Європейський Союз має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку.

Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що вже в березні надійде новий платіж Україні в 3,5 млрд євро та пообіцяла представити комплексний план того, як збільшити європейське виробництво зброї та оборонний потенціал.

Інвестиції в енергетику

"Ми підготували амбітний пакет з енергетичної безпеки. Метою є забезпечення стійкої, безпечної та конкурентоспроможної енергетичної системи України. До кінця наступного року ми повністю інтегруємо ринки електроенергії України та Молдови з нашим ринком електроенергії. І ми повністю використаємо потенціал величезних газових сховищ України, 80% яких розташовані поблизу держав-членів ЄС", - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, за її словами, ЄС прискорить інвестиції у відновлювану енергетику України, що сприятиме енергетичній безпеці.

"Нарешті, ніхто не хоче більше миру, ніж народ України. Але справедливий і міцний мир приходить лише через силу. Тому ми зміцнюємо вашу економіку. Ось чому ми підвищуємо стійкість вашого енергопостачання. Тому ми будемо продовжувати навчання та оснащення українських військ", - підсумувала очільниця Єврокомісії.

Зауважимо, Європейський Союз планує виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 35 мільярдів євро у 2025 році. Кошти надійдуть у рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.