3,5 млрд евро и интеграция в европейский энергетический рынок: ЕС предоставит новый пакет поддержки Украине

Украина в марте получит от Европейского Союза платеж в объеме 3,5 млрд. евро. В ЕС готовится новый пакет поддержки, направленный на украинскую энергобезопасность и интеграцию в европейский энергетический рынок.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, война в Украине остается наиболее центральным и следственным кризисом для будущего Европы.

"Нашей первоочередной задачей остается усиление сопротивления Украины. В настоящее время наш Союз и страны-члены поддержали Украину на сумму 134 миллиарда евро. Это больше, чем кто-либо другой", — подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Она добавила, что благодаря механизму Ukraine Facility и займу стран G7 удалось покрыть бюджетный дефицит Украины на весь 2025 год.

Параллельно с этим, по мнению главы Еврокомиссии, ЕС должен ускорить немедленную доставку оружия и боеприпасов, что станет основой нашей работы в ближайшие недели.

"Это важно не только для Европы. Это также важно для Азии, Африки и обеих сторон Атлантики. Инвестиция в суверенитет Украины – это инвестиция во избежание войн в будущем", — отметила Урсула фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что Европейский Союз должен взять на себя больше ответственности за безопасность.

Урсула фон дер Ляен анонсировала, что уже в марте поступит новый платеж Украине в 3,5 млрд. евро и пообещала представить комплексный план того, как увеличить европейское производство оружия и оборонный потенциал.

Инвестиции в энергетику

"Мы подготовили амбициозный пакет по энергетической безопасности. Целью является обеспечение устойчивой, безопасной и конкурентоспособной энергетической системы Украины. До конца следующего года мы полностью интегрируем рынки электроэнергии Украины и Молдовы с нашим рынком электроэнергии. И мы полностью используем потенциал огромных газовых хранилищ Украины, 80% которых .

Кроме того, по ее словам, ЕС ускорит инвестиции в возобновляемую энергетику Украины, что будет способствовать энергетической безопасности.

"Наконец-то, никто не хочет больше мира, чем народ Украины. Но справедливый и крепкий мир приходит только через силу. Поэтому мы укрепляем вашу экономику. Вот почему мы повышаем устойчивость вашего энергоснабжения. Поэтому мы будем продолжать обучение и оснащение украинских войск", — подытожила глава Еврокомиссии.

Отметим, что Европейский Союз планирует выделить Украине финансовую помощь в размере 35 миллиардов евро в 2025 году. Денежные средства поступят в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility.