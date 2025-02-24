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В ЕС приняли 16-й пакет санкций против России: что в нем

Европейский союз
Фото: Depositphotos

24 февраля Совет Европейского Союза принял 16-й пакет санкций против России в годовщину полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила пресс-служба Европейского Совета.

Что в новом пакете санкций

Отмечается, что санкции введены против 48 физических и 35 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Также под ограничения попали 74 танкера теневого флота РФ, перевозящие российскую нефть в обход сакций.

Кроме того, 13 российских банков, считающихся важными для российской финансовой и банковской систем, отключены от платежной системы SWIFT.

Также 53 новых субъекта добавлены в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России в ее захватнической войне против Украины. Они подвергаются более жестким экспортным ограничениям товаров и технологий двойного назначения, а также товарам и технологиям, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

Треть этих организаций являются российскими, в то время как другие расположены в третьих странах (Китай, включая Гонконг, Индию, Казахстан, Сингапур, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан) и участвовали в обходе торговых ограничений или участвовали в закупках чувствительных товаров, необходимых, например, для изготовления б/у.

Наконец, ЕС ввел дальнейшие ограничения на экспорт товаров, способствующих увеличению российского промышленного потенциала (химикаты, некоторые пластмассы и резина) и их транзит через Россию, а также дальнейшие ограничения на импорт первичного алюминия, создающего значительные доходы для России.

Также в Европе запретили вещание восьми медиа, «находящихся под постоянным контролем российского руководства». Это, в частности, Лента.ру, телеканал Минобороны Звезда и EADaily.

Напомним, 27 января Совет министров Европейского Союза принял решение продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев.

Автор:
Светлана Манько