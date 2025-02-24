У ЄС ухвалили 16-й пакет санкцій проти Росії у роковини повномасштабної війни: що у ньому

24 лютого Рада Європейського Союзу ухвалила 16-й пакет санкцій проти Росії у роковини повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила пресслужба Європейської Ради.

Що в новому пакеті санкцій

Зазначається, що санкції запроваджено проти 48 фізичних та 35 юридичних осіб, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Також під обмеження потрапили 74 танкери тіньового флоту РФ, які перевозять російську нафту в обхід сакцій.

Крім того, 13 російських банків, які вважаються важливими для російської фінансової та банківської систем, відключено від платіжної системи SWIFT.

Також 53 нові суб’єкти додані до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії у її загарбницькій війні проти України. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення , а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

Третина цих організацій є російськими, тоді як інші розташовані в третіх країнах (Китай, включаючи Гонконг, Індію, Казахстан, Сінгапур, Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати та Узбекистан) і брали участь в обході торговельних обмежень або брали участь у закупівлях чутливих товарів, необхідних, наприклад, для виготовлення БПЛА та ракет, які використовуються для російських військових операцій.

Нарешті, ЄС запровадив подальші обмеження на експорт товарів, які сприяють збільшенню російського промислового потенціалу (хімікати, деякі пластмаси та гума) та їх транзит через Росію, а також подальші обмеження на імпорт первинного алюмінію , який створює значні доходи для Росії.

Також у Європі заборонили мовлення восьми медіа, які «перебувають під постійним контролем російського керівництва». Це, зокрема, «Лента.ру», телеканал Міноборони «Зірка» та EADaily.

Нагадаємо, 27 січня Рада міністрів Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на шість місяців.