Санкції не діють: Росія продовжує постачати нафту до Китаю - Bloomberg

Експорт нафти з основного тихоокеанського терміналу Росії "Козьміно" зберігається на стабільному рівні, оскільки вантажовідправники та трейдери продовжують здійснювати поставки, обходячи санкції США, залучаючи при цьому нові судна.

Про це інформує Bloomberg.

Про експорт нафти

З 30 січня по 16 лютого жоден з шістнадцяти танкерів, що завантажували нафту ESPO в східному порту Козьміно, не потрапив до списку санкцій США, згідно з даними Bloomberg та Kpler.

Це сталося після того, як Вашингтон розширив обмеження на початку минулого місяця. За інформацією, половина цих суден є новими учасниками в транспортуванні місцевого сорту ESPO.

Нафтотрейдери з великою уважністю відстежують можливості Росії зберігати постачання сирої нафти на світові ринки, у той час як прямі переговори між адміністрацією Трампа та Москвою в Саудівській Аравії, що стосуються потенційного врегулювання ситуації в Україні, викликають питання щодо можливості послаблення санкцій.

Потоки нафти з Ірану — ще однієї цілі США — також продовжують бути стійкими, незважаючи на нові загрози щодо їх придушення.

Згідно з даними, з кінця січня багато суден, які вперше беруть участь у торгівлі нафтою ESPO, ходили під так званими зручними прапорами, серед яких Панама, Острови Кука, Сьєрра-Леоне та Джибуті.

Майже всі вантажі ESPO, за винятком одного, спрямовувалися до Китаю, де популярними напрямками стали порти Дуньїн, Хуейчжоу та Дунцзякоу. За інформацією Equasis, більшість суден належать компаніям, зареєстрованим у Шанхаї, Гонконзі та на Сейшельських островах.

Про ставки на вантажні перевезення

Після останніх санкцій США, які стали частиною нових заходів адміністрації Байдена, ставки на вантажні перевезення за маршрутом Козьміно – Азія справді зросли, але потім знову стабілізувалися.

На сьогодні плата за три-п'ятиденний рейс до Китаю складає близько 5 мільйонів доларів, за даними суднових брокерів і китайського приватного нафтопереробника. Це більше, ніж 1,5 мільйона доларів до 10 січня, але все ж менше, ніж на пікових рівнях.

Нагадаємо, Сполучені Штати готові обговорювати поступове зняття санкцій з Росії в рамках переговорів щодо припинення війни в Україні. Це питання стало одним із ключових під час зустрічі представників США та РФ, яка відбулася у Саудівській Аравії.

Додамо, на початку лютого Трамп заявив, що готовий вдвічі посилити санкційний тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України.