Финляндия выделяет Украине 4,5 млн евро в поддержку

Финляндия приняла решение предоставить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 4,5 млн евро. Деньги пойдут в партнерский фонд, через который девять стран направляют свою поддержку Украине.

Об этом говорится в заявлении МИД Финляндии.

"Финляндия поддерживает вторую фазу (2025-2027) Фонда партнерства для устойчивой Украины (PFRU) общим объемом 4,5 миллиона евро. PFRU — это партнерский фонд, через который девять стран направляют свою поддержку Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот фонд имеет целью поддержание стабильности и единства украинцев, особенно в восточных и южных частях страны и на освобожденных территориях, которые нанесли наибольший ущерб в результате российско-захватнической войны. Организация не только помогает регионам и общинам преодолеть кризисные ситуации, обеспечивая быстрое восстановление и реагируя на неотложные потребности, но и поддерживает долгосрочные проекты, способствующие миру и национальному единству.

"24 лютого виповнюється три роки з початку повномасштабної загарбницької війни Росії. Україна продемонструвала стійкість і сильну волю до боротьби. Наступальна війна перевіряє боєздатність і єдність країни, а потреба в підтримці велика. Підтримка критично важливої, соціальної та громадської інфраструктури України та забезпечення основних послуг і засобів до існування в розпал загарбницької війни Росії є надзвичайно важливими, — додали у фінському міністерстві.

Фонд "Партнерство за сильную Украину"

Фонд "Партнерство за сильную Украину" – это совместная донорская программа Правительства Украины и девяти государств-партнеров, реализующая проекты в деоккупированных и прифронтовых общинах, а также на национальном уровне.

Целью фонда является укрепление устойчивости украинского правительства в условиях российской агрессии и усиление его возможности оказывать критически необходимую помощь общинам в сотрудничестве с гражданским обществом, СМИ и частным сектором. Международные финансовые партнеры: Великобритания, Эстония, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Швейцария, Швеция.

В 2022-2024 годах Финляндия поддержала фонд на 4,3 миллиона евро. За это время PFRU реализовал среди прочего 577 проектов поддержки выздоровления, помог двум миллионам людей получить доступ к базовым услугам, реализовал медийные кампании и поддержал службы психического здоровья, а также социальную стабильность и устойчивость на востоке и юге Украины.

Следует добавить, что Украина в марте получит от Европейского Союза платеж в объеме 3,5 млрд евро. В ЕС готовится новый пакет поддержки, направленный на украинскую энергобезопасность и интеграцию в европейский энергетический рынок.

Европейский Союз планирует выделить Украине финансовую помощь в размере 35 миллиардов евро в 2025 году. Денежные средства поступят в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility.