Тренди інвестиційної нерухомості – що змінюється у 2025 році?

Ринок нерухомості останнім часом демонструє стрімке зростання, що привертає увагу як звичайних покупців, так і професійних інвесторів. За останні три роки вартість житла підвищилася в середньому на вражаючі 40–50%. Тому інвестиції в нерухомість вважаються одним із найперспективніших напрямків збереження та примноження капіталу. Про особливості інвестиційної нерухомості та її перспективи читайте на Delo.ua , а також про нюанси, які передбачають інвестиції в нерухомість, та найближчі прогнози.

Що таке інвестиційна нерухомість?

Перш за все, це – актив для отримання пасивного доходу. Тобто інвестиція в нерухомість дозволяє власникам збільшувати капітал без необхідності постійного управління об'єктом. В умовах економічної нестабільності такі активи стають особливо цінними.

МСБО 40 (Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40) визнає інвестиційною як власну, так і орендовану з правом використання нерухомість. А от національні стандарти більш обмежені. За П(С)БО 14 «Оренда», нерухомість, отриману на умовах оперативної оренди, не вважається інвестиційною.

Інвестиційна нерухомість це земельні ділянки, будівлі та споруди, які утримуються з метою отримання орендних платежів або приросту вартості. Це можуть бути як власні об’єкти, так і взяті у фінансову оренду.

Якщо ж нерухомість використовується для основної діяльності компанії – у виробництві, офісі чи наданні послуг – вона класифікується як операційна. Тому головним є не поточне використання, а наміри щодо майбутнього застосування об'єкта.

Таким чином, до інвестиційної нерухомості належать:

будівля, що здається в оренду;

будівля, яка готується до здачі в оренду;

земля для отримання доходу, а не для виробничої діяльності;

земельна ділянка з інвестиційним потенціалом.

А от не вважаються інвестиційною нерухомістю:

адміністративні або виробничі будівлі;

нерухомість, призначена для продажу;

об’єкти, що будуються на замовлення третіх осіб;

майно у фінансовій оренді, передане іншим компаніям.

З огляду на зростання цін за останні три роки, інвестиційна нерухомість розглядається як один із найбільш стійких захистів від інфляції. За умови грамотного підходу до вибору активу, вона може приносити прибутковість у межах 8–12% річних.

Чинники зростання вартості інвестиційної нерухомості

Зростання ціни на інвестиційну нерухомість залежить від сукупності економічних та соціальних факторів, які визначають динаміку попиту та пропозиції.

Інфляція та девальвація

Знецінення національної валюти спричиняє активізацію попиту на стабільні активи, такі як інвестиції в нерухомість. Це сприяє зростанню цін на квадратні метри у містах із високим економічним потенціалом.

Демографічні зміни

Міграція до великих міст або зростання населення в певних регіонах формує потребу в новому житлі, офісах, торгівельних точках, що стимулює зростання попиту на інвестиційні об'єкти.

Економічне зростання

Розвиток локального бізнесу, створення нових робочих місць і зростання ВВП регіону сприяють підвищенню вартості як житлової, так і інвестиційної нерухомості.

Розбудова інфраструктури

Інфраструктурні проєкти (нові дороги, транспортні вузли, парки, школи) значно підвищують привабливість району для життя та бізнесу. Це безпосередньо впливає на вартість інвестиційних об'єктів.

Державні програми

Пільгові іпотеки, податкові знижки для забудовників або інвесторів підвищують інтерес до інвестиційного ринку. Це також стимулює появу нових форматів житла і комерційної забудови.

Міжнародні економічні та політичні процеси

Очікуване приєднання України до ЄС, розвиток стратегічних відносин із міжнародними партнерами стимулюють інтерес до української інвестиційної нерухомості серед іноземних гравців.

Інвестиції в нерухомість: перспективи та ризики

На тлі інфляції та валютної нестабільності інвестиція в нерухомість залишається одним із найнадійніших способів збереження капіталу. Проте для досягнення очікуваної прибутковості важливо дотримуватися базових правил інвестора.

До них належать:

Уважний вибір локації та класу об'єкта;

Оцінка інфраструктури та планів забудови району;

Перевірка правового статусу об'єкта;

Аналіз рентабельності з урахуванням експлуатаційних витрат.

Важливо також враховувати ліквідність інвестиції в нерухомість: не всі об’єкти легко продати або здати в оренду. Саме тому досвідчені інвестори радять мати в портфелі кілька об’єктів із різною функціональністю та цільовою аудиторією.

Комерційна нерухомість як альтернативний інвестиційний напрямок

У 2025 році інтерес до інвестиційної нерухомості в сегменті B2B помітно зростає. Зокрема, мова йде про стріт-рітейл, приміщення під заклади харчування та об’єкти в нових бізнес-кластерах.

Такі об'єкти потребують більшого стартового капіталу, однак потенційно дають вищу дохідність. У середньому прибутковість оренди в центральних районах сягає 10–12% річних, з окупністю 8–10 років.

Зростання туризму та сервісних галузей створює попит на об’єкти формату mixed-use. Це розширює можливості для інвесторів у комерційну нерухомість, які шукають нестандартні активи з високим потенціалом зростання.

Перспективи ринку інвестиційної нерухомості

З урахуванням тенденцій 2025 року, інвестиційна нерухомість зберігає високу капіталізацію та потенціал росту. Якісні об’єкти у привабливих районах мають стабільний попит навіть в умовах загальної нестабільності.

Очікується, що з розвитком економіки, модернізацією міст та інфраструктури попит на інвестиції в нерухомість лише зростатиме. Особливо у сфері комерційних об’єктів – як стабільних активів із прогнозованим грошовим потоком.

Таким чином, інвестиційна нерухомість це не лише засіб захисту капіталу, а й актив, що формує довгострокову фінансову стратегію. У 2025 році вона залишається одним із найперспективніших інструментів для тих, хто прагне стабільного пасивного доходу з потенціалом росту в умовах складного глобального середовища.