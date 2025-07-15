Комерційна нерухомість за кордоном: що треба знати для розширення

Інвестування в нерухомість за кордоном стає дедалі популярнішим варіантом серед українських вкладників. Сучасні потрясіння української економіки змушують інвесторів шукати більш надійні способи збереження капіталу. До того ж такі інвестиції забезпечують стабільний валютний дохід у довгостроковій перспективі. Кожна країна пропонує унікальні можливості, що відповідають різним фінансовим стратегіям. Головне – враховувати ключові фактори ринку та обирати оптимальні варіанти для капіталовкладень. Саме тому редакція онлайн-видання Delo.ua підготувало матеріал про те, як купити комерційну нерухомість за кордоном і що потрібно для цього врахувати.

Болгарія: перспективи інвестування в комерційну нерухомість

Болгарський ринок нерухомості стабільно залишається одним із найдоступніших у Європі. Відносно низькі ціни на комерційні об’єкти та стабільний туристичний потік створюють сприятливі умови для інвесторів. Особливо перспективними вважаються курортні зони: як Золоті Піски, Сонячний Берег та Несебр. В таких регіонах зберігається стабільно високий попит на готелі, ресторани та розважальні центри.

Останнім часом законодавство Болгарії значно спрощує придбання нерухомості іноземцями. Українці можуть купити комерційне приміщення без реєстрації юридичної особи, що мінімізує бюрократію. Податкове навантаження в країні також залишається одним із найнижчих у ЄС:

Податок на нерухомість – 0,1-0,45%.

Прибутковий податок з оренди – 10%.

Податок на приріст капіталу – 10%.

Загалом інвестування в болгарську нерухомість відкриває чимало додаткових можливостей. Купівля об’єкта вартістю від 300 000 євро дає право на багаторазову довгострокову візу або дозвіл на проживання. Ринок демонструє стабільне зростання цін на рівні 5-7% щорічно. Це забезпечує не лише дохід від оренди, а й збільшення капіталізації інвестицій.

Чехія: промислові та туристичні можливості

Чехія приваблює інвесторів стратегічним розташуванням у центрі Європи та розвиненою інфраструктурою. Це створює сприятливі умови для комерційних проєктів у різних сферах. При цьому вартість праці залишається нижчою, ніж у Західній Європі, що дозволяє оптимізувати витрати без втрати якості.

Туристичний сектор також відкриває значний потенціал для інвестицій. Прага щороку приваблює мільйони туристів, особливо курортні міста, як Карлові Вари та Маріанські Лазні. Інвестування в готелі, спа-центри та ресторани демонструє рентабельність на рівні 6-8% річних. До ключових переваг чеського ринку належать:

Політична та економічна стабільність

Розвинена правова система

Прозорі умови ведення бізнесу

Можливість отримання довгострокового перебування при інвестиціях від 75 000 євро

Ринок комерційної нерухомості Чехії зберігає високий попит на складські та логістичні приміщення, особливо поблизу великих міст і транспортних вузлів. .

Туреччина: зростаючий туристичний ринок

Турецький ринок нерухомості динамічно розвивається завдяки зростанню туристичної галузі та державній підтримці іноземних інвесторів. Щорічно країну відвідують десятки мільйонів туристів. А це означає стабільний попит на готелі, ресторани та розважальні заклади. Особливо привабливими для інвестування залишаються курортні регіони Анталії, Аланії, Бодрума та Мармаріса, де туристичний сезон триває 6-7 місяців.

Вартість комерційної нерухомості в Туреччині залишається доступною порівняно з іншими туристичними напрямками. Так, середній термін окупності готельного бізнесу становить 8-10 років, а прибутковість орендних приміщень досягає 7-9% річних.

До ключових аспектів, які варто враховувати при виборі об’єкта, перед тим, як купити комерційну нерухомість належать:

сезонність туристичного потоку,

близькість до транспортної інфраструктури,

правовий статус нерухомості,

перспективи розвитку регіону.

Додатковою перевагою можна виділити державну програму отримання громадянства через інвестиції, що дозволяє оформити турецький паспорт при купівлі нерухомості від 400 000 доларів США. Водночас інвесторам варто враховувати економічні коливання та нестабільність національної валюти, що може впливати на довгострокову прибутковість.

Швейцарія: стабільність та надійність

Швейцарський ринок комерційної нерухомості вважається одним із найстабільніших та найприбутковіших. Ця країна з багатовіковими традиціями банківської справи та міжнародного бізнесу забезпечує надійний правовий захист інвестицій, політичну стабільність та економічну передбачуваність.

Комерційна нерухомість демонструє стабільне зростання вартості, що захищає капітал від інфляції та економічних криз. Особливо якщо купити комерційну нерухомість в у найбільших швейцарських містах – Цюриху, Женеві, Базелі та Лозанні.

Офісні та торгові приміщення в престижних районах користуються високим попитом з боку міжнародних корпорацій, фінансових установ та дипломатичних представництв. Середня прибутковість від оренди комерційної нерухомості становить 3-5% річних, а зростання вартості об'єктів на 2-3% забезпечує загальну інвестиційну привабливість на рівні 5-8% річних.

Інвестори звертають особливу увагу на такі переваги та можливості швейцарського ринку нерухомості:

низькі політичні та економічні ризики,

прозора та ефективна правова система,

стабільність національної валюти,

високий рівень захисту прав власності,

відсутність дискримінації іноземних інвесторів.

Але при всіх цих плюсах швейцарська комерційна нерухомість залишається дуже дорогим задоволенням. Лише мінімальний бюджет для придбання комерційної нерухомості в Швейцарії починається від 1-2 мільйонів франків.

Крім того, законодавство країни накладає обмеження для іноземних інвесторів, зокрема необхідність отримання спеціального дозволу (Lex Koller).

Інші перспективні напрямки

Окрім традиційних інвестиційних напрямків, варто звернути увагу на ринки країн Центральної та Східної Європи. Ці країни демонструють високі темпи економічного зростання та розвитку ринків нерухомості.

Угорщина, Словенія та Польща пропонують хороше співвідношення ціни та якості комерційних об'єктів, а також сприятливі умови для ведення бізнесу. Вартість нерухомості в цих країнах зростає стабільно на 5-10% щорічно, що забезпечує привабливу капіталізацію інвестицій у середньостроковій перспективі.

Польський ринок комерційної нерухомості демонструє особливу динаміку, завдяки стабільному економічному зростанню та розвитку міжнародного бізнесу. Варшава та інші великі міста Польщі пропонують широкий вибір комерційних об'єктів. Особливо вигідно купити комерційну нерухомість для таких сегментів, як:

логістичні центри та склади вздовж основних транспортних коридорів,

офісні приміщення в бізнес-центрах великих міст,

торгові площі в регіональних торгових центрах,

готелі в туристичних та ділових районах.

Північний Кіпр також представляє інтерес для інвесторів, орієнтованих на високодоходні проєкти. Кіпр активно розвиває туристичну інфраструктуру та житлове будівництво, створюючи можливості для інвестицій у готельний бізнес, апартаменти для короткострокової оренди та комерційні приміщення в туристичних зонах.

Низькі ціни на нерухомість у поєднанні з високим туристичним потенціалом забезпечують привабливі перспективи для інвесторів, орієнтованих на купівлю об'єктів з подальшим перепродажем після зростання вартості.

Примітка: Дані та аналітика щодо нерухомості за кордоном у цьому матеріалі базуються на відкритих ринкових звітах та офіційних джерелах:

Болгарія — податкові ставки та ринкова динаміка: Colliers Bulgaria, Національне агентство доходів Болгарії (NRA).

Чехія — прибутковість та попит на логістику: JLL Czech Republic, PwC Real Estate Europe 2024.

Туреччина — програма громадянства та туристичні об'єкти: Invest in Turkey, CBRE Turkey.

Швейцарія — стабільність ринку та закон Lex Koller: UBS Real Estate Report, ch.ch – офіційний портал Швейцарії.

Польща, Угорщина, Словенія — ріст цін і інвестиційна активність: CBRE Poland, Deloitte Property Index 2024.

Північний Кіпр — зростання попиту й ціни: Remax Cyprus.