Нерухомість за кордоном: що треба знати для розширення

Інвестування в нерухомість за кордоном залишається одним із найпривабливіших напрямів для українських вкладників у 2025 році. В умовах постійних економічних змін в Україні, бізнес шукає стабільні інструменти захисту капіталу. Такі інвестиції не лише зберігають заощадження, а й формують валютний дохід у довгостроковій перспективі. Кожен ринок має свої специфічні особливості. Вибір країни для інвестування повинен враховувати як фінансові стратегії, так і динаміку економічного розвитку. Саме тому редакція онлайн-видання Delo.ua підготувала практичні рекомендації для тих, хто хоче купити комерційну нерухомість за кордоном у 2025 році.

Болгарія: перспективи інвестування в комерційну нерухомість

Болгарський ринок і надалі залишається одним з найпривабливіших у Європі через доступність і стабільний попит. У 2025 році попит на об’єкти в туристичних регіонах, як-от Золоті Піски, Сонячний Берег та Несебр, зріс на 12%. Це пов’язано з розширенням туристичної інфраструктури та сприятливими умовами для малого та середнього бізнесу.

Нові законодавчі ініціативи спрощують придбання комерційного приміщення іноземцями, дозволяючи інвесторам з України купувати об’єкти без створення компанії. Це значно полегшує вихід на ринок та економить час.

Болгарія продовжує зберігати лояльне податкове навантаження:

Податок на комерційну нерухомість – 0,15–0,4%;

Податок на прибуток з оренди – 10%;

Податок на приріст капіталу – 10%.

Крім стабільного доходу від оренди, об’єкти показують зростання вартості на рівні 5–7% щорічно. Вкладення в комерційну нерухомість від 300 000 євро також дозволяє оформити довгострокову візу чи ВНП, що додатково підвищує привабливість інвестицій.

Чехія: промислові та туристичні можливості

Чеська економіка демонструє стабільність і технологічне зростання, роблячи країну одним з найкращих варіантів для інвестування. Централізоване розташування в Європі, зручна логістика та інвестиції в інфраструктуру підтримують попит на комерційне приміщення у ключових містах.

Прага, Карлові Вари, Маріанські Лазні залишаються найперспективнішими локаціями в туристичному секторі. Окупність готельного бізнесу тут зберігається на рівні 7 років, з прибутковістю 6–8% річних.

Водночас спостерігається активне зростання інтересу до логістичних центрів, складів і виробничих об’єктів. У 2025 році спостерігається дефіцит якісних площ біля транспортних вузлів.

Все більше інвесторів вирішують купити комерційне приміщення у Чехії також через стабільну правову систему, прозорість бізнес-середовища та можливість легалізації через інвестиції від 75 000 євро.

Туреччина: зростаючий туристичний ринок

У 2025 році Туреччина повертає собі звання одного з найперспективніших ринків для інвестування в комерційну нерухомість. Завдяки зростанню туризму, програмам держпідтримки та спрощеним візовим режимам, зберігається високий попит на об’єкти у регіонах Анталії, Аланії, Бодрума та Фетхіє.

Середня прибутковість у сфері туристичних послуг, включно з готелями, ресторанами та апартаментами під оренду, становить 7–9% річних. Попит підтримується стабільним туристичним потоком і державною програмою громадянства через інвестиції.

Перед тим як купити комерційне приміщення, варто звернути увагу на:

рівень туристичної активності в регіоні,

стан інфраструктури,

прозорість документів і права власності,

розвиток логістики та транспортної доступності.

При купівлі об'єкта вартістю від 400 000 доларів можна отримати турецьке громадянство. Водночас інвестори повинні враховувати девальваційні ризики, пов’язані з національною валютою.

Швейцарія: стабільність та надійність

Швейцарія в 2025 році зберігає статус "тихої гавані" для великих інвесторів. Якщо ваша мета — довгостроковий захист капіталу, найкраще купити комерційну нерухомість саме тут. Надійність правової системи, прозорість інституцій та захист майнових прав залишаються незмінними.

Ринок стабільно зростає на 2–3% на рік, а прибутковість від оренди становить близько 4–5%. Попитом користуються офісні центри, преміальні торгові площі, а також об’єкти в сферах медицини, страхування та фінансів.

Проте варто враховувати й обмеження. Наприклад, придбати комерційне приміщення можна лише після отримання дозволу Lex Koller. Мінімальний бюджет для виходу на ринок – від 1,5 млн швейцарських франків. Водночас на інвесторів не поширюються обмеження на дохідність, що робить вкладення вигідними у довгостроковій перспективі.

Інші перспективні напрямки

Країни Центральної та Східної Європи активно розвивають ринок комерційної нерухомості. Угорщина, Словенія, Польща – це приклади держав, де поєднання доступної ціни, зростаючого попиту та сприятливого бізнес-клімату створює вигідні умови для інвесторів.

Зокрема Польща в 2025 році показує зростання на 10% у сегменті логістичних хабів, складських приміщень та офісної нерухомості. Варшава, Краків, Вроцлав – лідери за кількістю угод.

Якщо ви хочете купити комерційне приміщення у країні з прогнозованим зростанням вартості, Польща — один із найбільш раціональних виборів. Особливо перспективними є:

логістичні комплекси вздовж основних автомагістралей,

офісні площі для міжнародних компаній,

торгові приміщення в районних ТЦ,

готелі та апарт-готелі у ділових зонах.

Також серед інвесторів зростає інтерес до Північного Кіпру. Тут активно розвивається туристична та сервісна інфраструктура. Зростає попит на комерційні приміщення в приморських містах, особливо з урахуванням низьких стартових цін.

Комерційна нерухомість – це не лише про фінанси. Це про стратегію, довіру до ринку і бажання масштабувати бізнес. У 2025 році інвестування в нерухомість за кордоном — це інструмент зміцнення глобальної присутності та формування стабільного прибутку в різних економічних умовах.