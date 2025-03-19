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"Киевстар" приобретет 97% акций Uklon за свыше $155 млн
Международный цифровой оператор VEON объявил, что его дочерняя компания АО “Киевстар” подписала соглашение о приобретении Uklon group, ведущей украинской платформы для заказа и доставки.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Это стратегическое приобретение открывает новые горизонты для "Киевстар" в сфере цифровых потребительских услуг в соответствии со стратегией VEON.
Экспансия "Киевстар" в новую сферу
Отмечается, что это стратегическое приобретение знаменует экспансию "Киевстар" в новую область цифровых потребительских услуг в соответствии со стратегией цифрового оператора VEON.
Uklon работает в 27 городах Украины и объединяет более 100 тысяч водителей-партнеров на своей платформе. В 2024 году компания осуществила более 100 миллионов поездок и более 3 миллионов доставок.
В 2023 году Uklon расширил свою деятельность, войдя в бизнес доставки и начал работу в Узбекистане, где Beeline Uzbekistan, часть VEON, является ведущим цифровым оператором страны.
После закрытия сделки Киевстар приобретет 97% акций Uklon за общую сумму 155,2 млн долларов. Ожидается, что генеральный директор Uklon Сергей Гришков останется в своей должности, где он продолжит развивать продукты и услуги компании в Украине и других регионах.
Стратегические инвестиции в цифровую экономику
Отмечается, что инвестиции "Киевстар" в Uklon — это не только расширение бизнеса, но и свидетельство уверенности в цифровом потенциале Украины.
Uklon подключается к цифровым продуктам VEON, обслуживающим 120 миллионов пользователей в 5 странах.
К другим проектам "Киевстар" относятся Helsi, платформа здравоохранения, KyivstarTV, одна из ведущих платформ для стриминга в Украине и цифровые корпоративные услуги.
VEON также планирует расширение Uklon за пределы Украины и Узбекистана при поддержке операторов в Казахстане, Пакистане и Бангладеш.
Инвестиции в цифровое будущее
VEON продолжает свое стратегическое обязательство инвестировать в цифровое будущее Украины, обещая вложить 1 миллиард долларов в течение 2023-2027 годов.
Кроме того, компания активно сотрудничает с партнерами, такими как Starlink, для улучшения связи в стране.
18 марта 2025 года VEON объявила о подписании соглашения с Cohen Circle Acquisition Corp. I (Nasdaq: CCIRU), что станет шагом к листингу "Киевстар" на фондовом рынке Nasdaq под тикером KYIV. Завершение сделки ожидается в третьем квартале 2025 года после одобрения акционеров и выполнения других стандартных условий.
О "Киевстаре"
"Киевстар" — ведущий цифровой оператор Украины, имеющий крупнейшую в стране сеть мобильной и фиксированной связи и обслуживает около 24 миллионов абонентов. Акционер "Киевстар" – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).
Портфель цифровых услуг "Киевстар" включает в себя медицинскую платформу Helsi с 28 миллионами пользователей и платформу для кино и ТВ "Киевстар ТВ". Компания также является ведущим поставщиком корпоративных услуг в Украине, предоставляя облачные решения, услуги по кибербезопасности и искусственному интеллекту, а также активно развивает рынок разработки программного обеспечения через Kyivstar Tech.
Напомним, Антимонопольный комитет согласовал заявку от "Киевстара" на покупку сервиса такси Uklon. Регулятор пришел к выводу, что покупка не приведет к структурным изменениям ни на одном из трех задействованных товарных рынков (онлайновой рекламы, организации перевозок легковым автотранспортом и услуг по доставке товаров).