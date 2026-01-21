Запланована подія 2

Відключення до 60% інфраструктури "Київстару" фіксуються у дев’яти регіонах: яка причина

будівля Київстару на Хрещатику
"Київстар" збільшив частку в Helsi. / Вікіпедія

Після останніх масованих ударів ворога по енергетиці інфраструктура українського оператора мобільного зв’язку "Київстар" наразі знеструмлена на 40-60% у дев’яти областях. Основна мережа захищена впродовж 72 годин. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", з посилання на СЕО компанії Олександра Комарова.

"У деяких регіонах, згідно з нашою внутрішньою класифікацією, ми перебуваємо в стані повного відключення електроенергії. Але, в той же час, не працює менше 10% нашої мережі", — зазначив Комаров під час виступу в Українському домі у Давосі.

З 16,5 тисяч базових станцій оператора через відсутність світла наразі не функціонують трохи більше 1 тисячі об’єктів.

Одним із найважливіших досягнень компанії став захист ключових вузлів зв’язку. Комаров запевнив: "Основна мережа захищена протягом 72 годин. І ми цілком впевнені, що зможемо протриматися ще довше".

Компанія мобілізувала понад 2 тисячі працівників, які під час нерегульованих відключень забезпечують роботу генераторів, замінюють акумулятори та оперативно відновлюють пошкоджені вузли.

Про "Київстар"

"Київстар" — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на 2025 рік має близько 24,3 млн клієнтів мобільного зв'язку і передачі даних, та понад 1,1 млн клієнтів фіксованого широкосмугового інтернету в Україні.

Оператор працює в Україні вже 27 років. Акціонер "Київстару" — міжнародна група Veon. Акції групи знаходяться на фондовій біржі Nasdaq (Нью-Йорк).

Раніше повідомлялося, що компанія "Київстар" розглядає приблизно десять нових потенційних угод у сфері злиття та поглинання, прагнучи інвестувати в альтернативну енергетику і диджитальну інфраструктуру, фінтех та e‑commerce. 

Автор:
Тетяна Ковальчук