В Украине запустили сервис экстренной помощи 112 Ukraine: работает даже без мобильной связи

МВД разработало официальный сервис экстренной помощи 112 Ukraine, который может работать даже без мобильной связи. В критической ситуации нужно позвонить по телефону через приложение и оператор 112 сам оценит ситуацию и направит на место спасателей, полицию, бригаду скорой помощи или аварийную газовую службу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Как работает сервис?

Главная фишка сервиса – способность работать без привычного мобильного сигнала. Приложение станет незаменимым помощником в следующих случаях:

вы находитесь в укрытии или подвале, где есть только Wi-Fi;

в вашем районе нестабильное покрытие сети;

произошли масштабные аварии на башнях сотовой связи.

Важное правило: чтобы сервис сработал мгновенно в критический момент, обязательно загрузите его и пройдите авторизацию заранее. Это могут сделать владельцы смартфонов как на операционной системе iOS, так и Android .

Доступность и инклюзивность

Разработчики постоянно усовершенствуют новую систему. Одним из важнейших обновлений станет возможность вызова помощи на жестовом языке. Это сделает сервис доступным для людей с нарушениями слуха или речи, обеспечивая равные права на безопасность для всех.

Вопросы конфиденциальности

Как отметил Клименко, многие волнуются за свои данные, но в случае с официальным приложением все прозрачно:

система отвечает самым высоким государственным стандартам кибербезопасности;

все персональные данные надежно защищены шифрованием;

данные используются исключительно для обработки экстренных вызовов.

Напомним, для украинских семей, являющихся клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", запустили мобильное приложение "Куб".