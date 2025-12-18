- Категория
В Украине запустили сервис экстренной помощи 112 Ukraine: работает даже без мобильной связи
МВД разработало официальный сервис экстренной помощи 112 Ukraine, который может работать даже без мобильной связи. В критической ситуации нужно позвонить по телефону через приложение и оператор 112 сам оценит ситуацию и направит на место спасателей, полицию, бригаду скорой помощи или аварийную газовую службу.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Как работает сервис?
Главная фишка сервиса – способность работать без привычного мобильного сигнала. Приложение станет незаменимым помощником в следующих случаях:
- вы находитесь в укрытии или подвале, где есть только Wi-Fi;
- в вашем районе нестабильное покрытие сети;
- произошли масштабные аварии на башнях сотовой связи.
Важное правило: чтобы сервис сработал мгновенно в критический момент, обязательно загрузите его и пройдите авторизацию заранее. Это могут сделать владельцы смартфонов как на операционной системе iOS, так и Android .
Доступность и инклюзивность
Разработчики постоянно усовершенствуют новую систему. Одним из важнейших обновлений станет возможность вызова помощи на жестовом языке. Это сделает сервис доступным для людей с нарушениями слуха или речи, обеспечивая равные права на безопасность для всех.
Вопросы конфиденциальности
Как отметил Клименко, многие волнуются за свои данные, но в случае с официальным приложением все прозрачно:
- система отвечает самым высоким государственным стандартам кибербезопасности;
- все персональные данные надежно защищены шифрованием;
- данные используются исключительно для обработки экстренных вызовов.
