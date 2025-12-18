Запланована подія 2

В Україні запустили сервіс екстреної допомоги 112 Ukraine: працює навіть без мобільного зв’язку

МВС розробило офіційний сервіс екстреної допомоги 112 Ukraine, який може працювати навіть без мобільного зв’язку. У критичній ситуації потрібно зателефонувати  через додаток і оператор 112 сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, бригаду швидкої допомоги або аварійну газову службу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Як працює сервіс?

Головна фішка сервісу — здатність працювати без звичного мобільного сигналу. Застосунок стане незамінним помічником у таких випадках:

  • ви перебуваєте в укритті чи підвалі, де є лише Wi-Fi; 
  • у вашому районі нестабільне покриття мережі; 
  • сталися масштабні аварії на вежах стільникового зв’язку.

Важливе правило: щоб сервіс спрацював миттєво у критичний момент, обов’язково завантажте його та пройдіть авторизацію заздалегідь. Це можуть зробити власники смартфонів як на операційній системі iOS, так і та Android.

Доступність та інклюзивність

Розробники постійно вдосконалюють нову систему. Одним із найважливіших оновлень стане можливість виклику допомоги жестовою мовою. Це зробить сервіс доступним для людей з порушеннями слуху чи мовлення, забезпечуючи рівні права на безпеку для всіх.

Питання конфіденційності

Як зазначив Клименко, багато хто хвилюється за свої дані, але у випадку з офіційним додатком все прозоро:

  • система відповідає найвищим державним стандартам кібербезпеки; 
  • усі персональні дані надійно захищені шифруванням; 
  • дані використовуються виключно для обробки екстрених викликів.

Нагадаємо, для українських родин, які є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України", запустили мобільний застосунок "Куб".

Автор:
Тетяна Ковальчук