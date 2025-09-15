Запланована подія 2

Дата публікації
"Укрпошта" запустила новий застосунок: які функції доступні

Укрпошта
Фото: Укрпошта

Новий застосунок “Укрпошти” вже доступний для завантаження. З новим додатком легко можна не лише отримувати, а й створювати та відстежувати відправлення.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, планується запуск застосунку у три етапи.

Так, з 15 вересня доступна бета-версія з найочікуванішими функціями. Смілянський закликав користувачів її завантажити, тестувати та залишати відгуки.

"Кожна робота має мати винагороду, — тож усім, хто завантажить бета-версію, "Укрпошта" дарує три безкоштовні відправлення посилок за тарифом "Пріоритетний"", - зауважив Смілянський.

Він переконаний, що застосунок дозволить значно покращити клієнтський досвід та спростити процеси для користувачів.

Що вже є в бета-версії

Як розповів очільник "Укрпошти", у  бета-версії доступні:

  • Push-сповіщення. Надходження посилок, зміна статусу доставки, нагадування про отримання, нові акції та промокоди. 
  • Автоматичне відображення відправлень. Усі посилки, пов’язані з вашим номером телефону, автоматично з’являються в застосунку з моменту їх реєстрації.  
  • Детальний трекінг. Вся інформація про посилку: маршрут, відправник, отримувач, тариф, статус, деталі оплати та штрихкод для сканування у відділенні.
  • Список створених відправлень. Зручно переглядати, шукати, фільтрувати та сортувати посилки за групами.

Смілянський звернув увагу, що у застосунку є ще одна унікальна функція. Так, під час створення посилки користувач може обрати опцію за ціною та термінами доставки: дорожче й на наступний день (тариф "Пріоритетний"), якщо поспішаєте, або за 2–4 дні (тариф "Базовий") — за найнижчим тарифом в Україні.

Також у застосунку доступна функція універсального пошуку відправлень та інтерактивна мапа відділень — з адресами, графіком роботи, їхнім типом і можливістю прокласти маршрут без зайвого клопоту й паперів.

Крім того, вже доступна онлайн-оплата, щоправда, у бета-версії поки що лише на етапі створення відправлення.

На другому етапі  у застосунку з’являться:

  • Керування посилкою: переадресація, зміна отримувача (усе буде безкоштовно до прибуття у відділення).
  • Оплата посилки, яка прямує до вас

На третьому етапі функціонал буде розширено:

  • Приймання платежів;
  •  Замовлення товарів, марок, ліків тощо.

Смілянський підкреслив, що новий мобільний додаток – це власна розробка IT-департаменту "Укрпошти". 

Раніше "Укрпошта" планувала запуск нового застосунку у листопаді 2024 року, але зрештою терміни посунули на другий квартал 2025 року.

Нагадаємо, з  8 вересня у понад 1 500 відділеннях "Укрпошти" почав діяти пілотний проєкт "Експрес-вікно", який покликаний скоротити черги  та час при отриманні посилок.

Автор:
Світлана Манько