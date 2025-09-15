- Категорія
"Укрпошта" запустила новий застосунок: які функції доступні
Новий застосунок “Укрпошти” вже доступний для завантаження. З новим додатком легко можна не лише отримувати, а й створювати та відстежувати відправлення.
Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
За його словами, планується запуск застосунку у три етапи.
Так, з 15 вересня доступна бета-версія з найочікуванішими функціями. Смілянський закликав користувачів її завантажити, тестувати та залишати відгуки.
"Кожна робота має мати винагороду, — тож усім, хто завантажить бета-версію, "Укрпошта" дарує три безкоштовні відправлення посилок за тарифом "Пріоритетний"", - зауважив Смілянський.
Він переконаний, що застосунок дозволить значно покращити клієнтський досвід та спростити процеси для користувачів.
Що вже є в бета-версії
Як розповів очільник "Укрпошти", у бета-версії доступні:
- Push-сповіщення. Надходження посилок, зміна статусу доставки, нагадування про отримання, нові акції та промокоди.
- Автоматичне відображення відправлень. Усі посилки, пов’язані з вашим номером телефону, автоматично з’являються в застосунку з моменту їх реєстрації.
- Детальний трекінг. Вся інформація про посилку: маршрут, відправник, отримувач, тариф, статус, деталі оплати та штрихкод для сканування у відділенні.
- Список створених відправлень. Зручно переглядати, шукати, фільтрувати та сортувати посилки за групами.
Смілянський звернув увагу, що у застосунку є ще одна унікальна функція. Так, під час створення посилки користувач може обрати опцію за ціною та термінами доставки: дорожче й на наступний день (тариф "Пріоритетний"), якщо поспішаєте, або за 2–4 дні (тариф "Базовий") — за найнижчим тарифом в Україні.
Також у застосунку доступна функція універсального пошуку відправлень та інтерактивна мапа відділень — з адресами, графіком роботи, їхнім типом і можливістю прокласти маршрут без зайвого клопоту й паперів.
Крім того, вже доступна онлайн-оплата, щоправда, у бета-версії поки що лише на етапі створення відправлення.
На другому етапі у застосунку з’являться:
- Керування посилкою: переадресація, зміна отримувача (усе буде безкоштовно до прибуття у відділення).
- Оплата посилки, яка прямує до вас
На третьому етапі функціонал буде розширено:
- Приймання платежів;
- Замовлення товарів, марок, ліків тощо.
Смілянський підкреслив, що новий мобільний додаток – це власна розробка IT-департаменту "Укрпошти".
Раніше "Укрпошта" планувала запуск нового застосунку у листопаді 2024 року, але зрештою терміни посунули на другий квартал 2025 року.
Нагадаємо, з 8 вересня у понад 1 500 відділеннях "Укрпошти" почав діяти пілотний проєкт "Експрес-вікно", який покликаний скоротити черги та час при отриманні посилок.