Связь в условиях войны: Зеленский подписал закон для повышения стабильности мобильного интернета

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4670-IX, направленный на повышение стабильности и качества мобильного интернета и связи для всех граждан, что критически важно, особенно в условиях войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Новый документ существенно ужесточает требования к качеству предоставления услуг мобильными операторами. Теперь скорость мобильного интернета является официальным показателем, по которому будет осуществляться контроль за работой компаний.

Отдельно в законе усовершенствован механизм национального роуминга. Это означает, что в случае чрезвычайных ситуаций (например, повреждения инфраструктуры в результате обстрелов) сети разных операторов смогут подстраховывать друг друга, обеспечивая непрерывную связь для людей.

Закон о скором мобильном интернете

4 ноября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 12094, обновляющий правила в сфере электронных коммуникаций и приближающий их к стандартам ЕС.

Документ должен ужесточить требования к качеству услуг: теперь скорость мобильного интернета – это официальный показатель, по которому будут контролировать работу мобильных операторов.

Для скорости интернета будет установлено фиксированное количество мегабит в секунду, а мобильные операторы будут предоставлять услуги в рамках этого стандарта.

Напомним, Украина стала одной из первых в мире стран, которая в условиях войны запустила технологию Starlink Direct to Cell. Она позволяет смартфонам подключаться к спутниковой связи напрямую, не требуя дополнительных антенн или оборудования. Для работы достаточно 4G и SIM-карты.