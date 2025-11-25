Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Наличный курс:

USD

42,51

42,40

EUR

49,26

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Связь в условиях войны: Зеленский подписал закон для повышения стабильности мобильного интернета

интернет
Скорость мобильного интернета станет официальным показателем качества / Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4670-IX, направленный на повышение стабильности и качества мобильного интернета и связи для всех граждан, что критически важно, особенно в условиях войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Новый документ существенно ужесточает требования к качеству предоставления услуг мобильными операторами. Теперь скорость мобильного интернета является официальным показателем, по которому будет осуществляться контроль за работой компаний.

Отдельно в законе усовершенствован механизм национального роуминга. Это означает, что в случае чрезвычайных ситуаций (например, повреждения инфраструктуры в результате обстрелов) сети разных операторов смогут подстраховывать друг друга, обеспечивая непрерывную связь для людей.

Закон о скором мобильном интернете

4 ноября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 12094, обновляющий правила в сфере электронных коммуникаций и приближающий их к стандартам ЕС.

Документ должен ужесточить требования к качеству услуг: теперь   скорость мобильного интернета – это официальный показатель, по которому будут контролировать работу мобильных операторов.

Для скорости интернета будет установлено фиксированное количество мегабит в секунду, а мобильные операторы будут предоставлять услуги в рамках этого стандарта.

Напомним, Украина стала одной из первых в мире стран, которая в условиях войны запустила технологию Starlink Direct to Cell. Она позволяет смартфонам подключаться к спутниковой связи напрямую, не требуя дополнительных антенн или оборудования. Для работы достаточно 4G и SIM-карты.

Автор:
Татьяна Бессараб