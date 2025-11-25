Зв'язок в умовах війни: Зеленський підписав закон для підвищення стабільності мобільного інтернету

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4670-IX, спрямований на підвищення стабільності та якості мобільного інтернету і зв’язку для всіх громадян, що є критично важливим, особливо в умовах війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Верховної Ради.

Новий документ суттєво посилює вимоги до якості надання послуг мобільними операторами. Відтепер швидкість мобільного інтернету є офіційним показником, за яким буде здійснюватися контроль за роботою компаній.

Окремо в законі вдосконалено механізм національного роумінгу. Це означає, що у разі надзвичайних ситуацій (наприклад, пошкодження інфраструктури внаслідок обстрілів) мережі різних операторів зможуть підстраховувати одна одну, забезпечуючи безперервний зв'язок для людей.

Закон про швидкий мобільний інтернет

4 листопада, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 12094, який оновлює правила у сфері електронних комунікацій та наближає їх до стандартів ЄС.

Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту.

Нагадаємо, Україна стала однією з перших у світі країн, яка в умовах війни запустила технологію Starlink Direct to Cell. Вона дозволяє смартфонам підключатися до супутникового зв'язку безпосередньо, не потребуючи додаткових антен чи обладнання. Для роботи достатньо лише 4G та SIM-карти.