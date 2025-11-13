Уряд запускає координаційний штаб для забезпечення зв’язку під час блекаутів

Через систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру Кабінет міністрів створив координаційний штаб, який забезпечуватиме безперебійну роботу комунікаційних мереж.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

Про координаційний штаб

"Сигнал повітряної тривоги, дзвінок рідним чи виклик швидкої — усе це неможливе без стабільного зв’язку. Через систематичні атаки РФ на енергоінфраструктуру Кабінет міністрів створив координаційний штаб, щоб забезпечити безперебійну роботу комунікаційних мереж", - йдеться в повідомленні.

Координаційний штаб стане єдиним центром, який об’єднає зусилля центральної та місцевої влади, операторів зв’язку та інших державних органів. Його головне завдання - передбачати та оперативно реагувати на ризики, щоб комунікаційні мережі працювали навіть під час тривалих відключень електроенергії.

Штаб встановить чіткі правила взаємодії: оператори отримуватимуть пальне для генераторів пріоритетно, технічні бригади матимуть швидкий доступ до пошкоджених об’єктів, а всі критичні питання вирішуватимуться без бюрократичних затримок. Крім того, штаб постійно аналізуватиме ситуацію та надаватиме Кабінету Міністрів оперативні рекомендації.

До складу координаційного штабу увійшли:

Представники операторів мобільного зв’язку: Київстар, Vodafone Ukraine та lifecell.

Заступник міністра енергетики.

Голова Нацкомісії, що регулює енергетику (НКРЕКП).

Представники Міністерства оборони, МВС, СБУ, Національної поліції, ГУР та ДСНС.

Керівники обласних військових адміністрацій (ОВА).

Голова Нацкомісії з питань зв’язку (НКЕК).

Очолює роботу штабу перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, Україна стала однією з перших у світі країн, яка в умовах війни запустила технологію Starlink Direct to Cell. Вона дозволяє смартфонам підключатися до супутникового зв'язку безпосередньо, не потребуючи додаткових антен чи обладнання. Для роботи достатньо лише 4G та SIM-карти.