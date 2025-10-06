"Київстар" модернізує телеком-мережу: як це вплине на зв’язок та швидкість інтернету

Оператор мобільного зв’язку"Київстар" протягом 2025-2026 років реалізує проєкт з модернізації телеком-мережі, яким передбачено підвищення якості сервісу, збільшення ємності 4G-мережі та підготовка інфраструктури до впровадження мобільного зв’язку п’ятого покоління.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Київстар".

Зазначається, що модернізація мережі — це комплекс технічних заходів, спрямованих на оновлення й розвиток інфраструктури, підвищення якості зв’язку та обслуговування абонентів. Вона передбачає заміну обладнання, оновлення радіомодулів, тощо.

У "Київстар" зауважили, що цього разу йдеться про планове масштабне оновлення обладнання, яке забезпечить ще вищу якість зв’язку та нові можливості для абонентів.

У першу чергу компанія модернізує технологічні майданчики (телеком-сайти) з найбільшим навантаженням — за кількістю абонентів і обсягом переданих даних.

В компанії пояснюють, що використання сучаснішого обладнання дозволить збільшити ємність мережі та швидкість передачі даних. Крім того, з’явиться можливість активувати додаткові програмні функції, наприклад ті, що дають змогу передавати значно більше даних за той самий час. Завдяки цьому швидкість завантаження даних зростатиме, а якість зв’язку залишатиметься стабільною навіть за умови високого навантаження на мережу.

Вже зараз компанія аналізує перші результати проведених робіт. Модернізація стартувала з тих майданчиків, де потреба в оновленні була найбільшою, на таких сайтах спостерігається зростання швидкості передачі даних приблизно на 30%, а ємності мережі — орієнтовно на 50%.

У "Київстар" підкреслили, що в процесі заміни обладнання та переналаштування мережі в окремих районах можливі короткочасні зміни у швидкості мобільного інтернету, якості дзвінків та тимчасове зниження радіопокриття.

Про "Київстар"

"Київстар" - провідний цифровий оператор України, що має найбільшу в країні мережу мобільного та фіксованого зв'язку та обслуговує близько 24 мільйонів абонентів.

Акціонер "Київстар" – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Портфель цифрових послуг "Київстар" включає цифрову медичну платформу Helsi із зареєстрованою базою користувачів у 28 мільйонів та платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ". "Київстар" також є провідним постачальником корпоративних послуг в Україні, що надає підтримку українському бізнесу за допомогою хмарних рішень, рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, а також є зростаючим гравцем на ринку розробки програмного забезпечення в Україні через підрозділ Kyivstar Tech.

Нещодавно стало відомо, що "Київстар" підвищив тарифи з 250 до 300 грн за 4 тижні.