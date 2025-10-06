"Киевстар" модернизирует телеком-сеть: как это повлияет на связь и скорость интернета

Оператор мобильной связи "Киевстар" в течение 2025-2026 годов реализует проект по модернизации телекомсети, которым предусмотрено повышение качества сервиса, увеличение емкости 4G-сети и подготовка инфраструктуры к внедрению мобильной связи пятого поколения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Киевстар".

Отмечается, что модернизация сети – это комплекс технических мероприятий, направленных на обновление и развитие инфраструктуры, повышение качества связи и обслуживание абонентов. Она предусматривает замену оборудования, обновление радиомодулей и т.д.

В "Киевстар" отметили, что в этот раз речь идет о плановом масштабном обновлении оборудования, которое обеспечит еще более высокое качество связи и новые возможности для абонентов.

В первую очередь компания модернизирует технологические площадки (телеком-сайты) с наибольшей нагрузкой – по количеству абонентов и объему передаваемых данных.

В компании объясняют, что использование более современного оборудования позволит увеличить емкость сети и скорость передачи данных. Кроме того, появится возможность активировать дополнительные программные функции, например, позволяющие передавать значительно больше данных за то же время. Благодаря этому скорость загрузки данных будет расти, а качество связи будет оставаться стабильным даже при высокой нагрузке на сеть.

Уже сейчас компания анализирует первые результаты проводимых работ. Модернизация стартовала с площадок, где потребность в обновлении была наибольшей, на таких сайтах наблюдается рост скорости передачи данных примерно на 30%, а емкости сети — ориентировочно на 50%.

В "Киевстар" подчеркнули, что в процессе замены оборудования и перенастройки сети в отдельных районах возможны кратковременные изменения скорости мобильного интернета, качества звонков и временное снижение радиопокрытия.

О "Киевстаре"

"Киевстар" - ведущий цифровой оператор Украины, имеющий крупнейшую в стране сеть мобильной и фиксированной связи и обслуживает около 24 миллионов абонентов.

Акционер "Киевстар" – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Портфель цифровых услуг "Киевстар" включает в себя цифровую медицинскую платформу Helsi с зарегистрированной базой пользователей в 28 миллионов и платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ". "Киевстар" также является ведущим поставщиком корпоративных услуг в Украине, оказывающим поддержку украинскому бизнесу с помощью облачных решений, решений в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также является растущим игроком на рынке разработки программного обеспечения в Украине через подразделение Kyivstar Tech.

Недавно стало известно, что "Киевстар" повысил тарифы с 250 до 300 грн за 4 недели.