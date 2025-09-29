"Киевстар" запускает ИИ в платформе Kyivstar Cloud: бизнес сможет разворачивать решения в украинском облаке

Украинский мобильный оператор "Киевстар" приступил к интеграции технологий искусственного интеллекта в собственной облачной платформе Kyivstar Cloud. Это позволит украинскому бизнесу развертывать ШИ-решения в украинском облаке, без зависимости от иностранных поставщиков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Киевстар".

Отмечается, что интеграция ИИ в Kyivstar Cloud – это еще один шаг к укреплению цифровой способности Украины. Применение ИИ открывает перед украинскими пользователями новые возможности автоматизации, аналитики и развития собственных бизнес-решений.

Новые ШI-модули в Kyivstar Cloud позволяют:

Анализировать большие объемы данных в реальном времени с использованием машинного обучения.

Автоматизировать бизнес-процессы компании (оптимизация систем хранения и поиска информации, аналитики).

Развертывать собственные модели генеративного ИИ.

Использовать готовые инструменты : чат-боты, генераторы контента, системы рекомендаций – без необходимости в отдельной ШI-команде.

Инструменты ИИ уже доступны всем клиентам Kyivstar Cloud. Компания также предлагает консультации с архитекторами облака для адаптации моделей к конкретным потребностям бизнеса.

О Kyivstar Cloud

В июне 2025 года "Киевстар" объявил о запуске собственного облачного сервиса для украинских пользователей - Kyivstar Cloud. Он доступен клиентам малого, среднего и крупного бизнеса, а также организациям госсектора. Сервис позволит безопасно хранить данные и поддерживать операционные процессы в локальной цифровой среде.

В перспективе Kyivstar Cloud может стать не только сервисом для бизнеса, но и частью общенациональных решений для e-управления, медицинских систем, образовательных платформ и других сервисов цифровой инфраструктуры.

О "Киевстаре"

"Киевстар" - ведущий цифровой оператор Украины, имеющий крупнейшую в стране сеть мобильной и фиксированной связи и обслуживает около 24 миллионов абонентов.

Акционер "Киевстар" – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Портфель цифровых услуг "Киевстар" включает в себя цифровую медицинскую платформу Helsi с зарегистрированной базой пользователей в 28 миллионов и платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ". "Киевстар" также является ведущим поставщиком корпоративных услуг в Украине, оказывающим поддержку украинскому бизнесу с помощью облачных решений, решений в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также является растущим игроком на рынке разработки программного обеспечения в Украине через подразделение Kyivstar Tech.

Недавно стало известно, что "Киевстар" покупает одного из самых больших в Украине облачных провайдеров GigaCloud.