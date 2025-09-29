"Київстар" запускає ШІ у платформі Kyivstar Cloud: бізнес зможе розгортати рішення в українській хмарі

Український мобільний оператор "Київстар" розпочав інтеграцію технологій штучного інтелекту у власній хмарній платформі Kyivstar Cloud. Це дозволить українському бізнесу розгортати ШI-рішення в українській хмарі, без залежності від іноземних постачальників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Київстар".

Зазначається, що інтеграція ШІ у Kyivstar Cloud це ще один крок до зміцнення цифрової спроможності України. Застосування ШІ відкриває перед українськими користувачами нові можливості для автоматизації, аналітики та розвитку власних бізнес-рішень.

Нові ШI-модулі у Kyivstar Cloud дозволяють:

Аналізувати великі обсяги даних у реальному часі з використанням машинного навчання.

Автоматизувати бізнес-процеси компанії (оптимізація систем збереження та пошуку інформації, аналітики).

Розгортати власні моделі генеративного ШІ.

Використовувати готові інструменти : чат-боти, генератори контенту, системи рекомендацій — без потреби в окремій ШI-команді.

Інструменти ШІ вже доступні всім клієнтам Kyivstar Cloud. Компанія також пропонує консультації з архітекторами хмари для адаптації моделей під конкретні потреби бізнесу.

Про Kyivstar Cloud

У червні 2025 року "Київстар" оголосив про запуск власного хмарного сервісу для українських користувачів — Kyivstar Cloud. Він доступний для клієнтів малого, середнього та великого бізнесу, а також для організацій держсектору. Сервіс дозволить безпечно зберігати дані та підтримувати операційні процеси в локальному цифровому середовищі.

У перспективі Kyivstar Cloud може стати не лише сервісом для бізнесу, а й частиною загальнонаціональних рішень для e-урядування, медичних систем, освітніх платформ та інших сервісів цифрової інфраструктури.

Про "Київстар"

"Київстар" - провідний цифровий оператор України, що має найбільшу в країні мережу мобільного та фіксованого зв'язку та обслуговує близько 24 мільйонів абонентів.

Акціонер "Київстар" – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Портфель цифрових послуг "Київстар" включає цифрову медичну платформу Helsi із зареєстрованою базою користувачів у 28 мільйонів та платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ". "Київстар" також є провідним постачальником корпоративних послуг в Україні, що надає підтримку українському бізнесу за допомогою хмарних рішень, рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, а також є зростаючим гравцем на ринку розробки програмного забезпечення в Україні через підрозділ Kyivstar Tech.

Нещодавно стало відомо, що "Київстар" купує одного з найбільших в Україні хмарних провайдерів GigaCloud.