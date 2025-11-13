Запланована подія 2

Правительство запускает координационный штаб для обеспечения связи во время блекаутов

мобильная и экстренная связь
Правительство создало штаб для стабильной мобильной связи / Минцифры

Из-за систематических атак на энергетическую инфраструктуру Кабинет министров создал координационный штаб, который будет обеспечивать бесперебойную работу коммуникационных сетей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

О координационном штабе

"Сигнал воздушной тревоги, звонок родным или вызов скорой - все это невозможно без стабильной связи. Из-за систематических атак РФ на энергоинфраструктуру Кабинет Министров создал координационный штаб, чтобы обеспечить бесперебойную работу коммуникационных сетей", - говорится в сообщении.

Координационный штаб станет единственным центром, объединяющим усилия центральных и местных властей, операторов связи и других государственных органов. Его главная задача – предусматривать и оперативно реагировать на риски, чтобы коммуникационные сети работали даже во время продолжительных отключений электроэнергии.

Штаб установит четкие правила взаимодействия: операторы будут получать топливо для генераторов приоритетно, технические бригады получат быстрый доступ к поврежденным объектам, а все критические вопросы будут решаться без бюрократических задержек. Кроме того, штаб будет постоянно анализировать ситуацию и давать Кабинету министров оперативные рекомендации.

В состав координационного штаба вошли:

  • Представители операторов мобильной связи: Киевстар, Vodafone Ukraine и lifecell.
  • Заместитель министра энергетики.
  • Председатель Нацкомиссии, регулирующий энергетику (НКРЭКУ).
  • Представители Министерства обороны, МВД, СБУ, Национальной полиции, ГУР и ГСЧС.
  • Руководители областных военных администраций (ОВА).
  • Председатель Нацкомиссии по связи (НКЕК).

Возглавляет работу штаба первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, Украина стала одной из первых в мире стран, которая в условиях войны запустила технологию Starlink Direct to Cell. Она позволяет смартфонам подключаться к спутниковой связи напрямую, не требуя дополнительных антенн или оборудования. Для работы достаточно 4G и SIM-карты.

Автор:
Ольга Опенько