Верховна Рада ухвалила закон про швидкий мобільний інтернет в Україні: що зміниться для українців

Верховна Рада України 4 листопада 2025 року прийняла у другому читані і в цілому законопроєкт, який оновлює правила у сфері електронних комунікацій. Він наближає українське законодавство до норм ЄС і має підвищити якість мобільного зв’язку по всій країні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Законопроєкт №12094 підтримали 263 народних депутати.

Що зміниться?

Зазначається, що документ посилює вимоги до якості послуг: відтепер швидкість мобільного інтернету - це офіційний показник, за яким контролюватимуть роботу мобільних операторів.

Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту, уточнюють в Мінцифрі.

Окремо вдосконалено механізм національного роумінгу - у разі надзвичайних ситуацій мережі зможуть підстраховувати одна одну, щоб люди залишалися на зв’язку навіть під час кризових подій чи можливих блекаутів.

Крім того, українці самостійно зможуть перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони. Інформація про якість та швидкість передаватиметься до НКЕК для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми.

"Швидкий і стабільний мобільний інтернет має бути в кожному куточку країни — у містах, селах і навіть коли ви в дорозі. Це важливий крок до забезпечення безперервного зв’язку для всіх українців", - зауважив очільник Мінцифри Іван Федоров.

Наступним кроком має стати підписання закону президентом.

5G в Україні

У травні 2024 року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G.

Технологія 5G забезпечує передачу даних у 10 разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для обміну великими обсягами інформації.

Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.

Впровадження цієї технології — один з ключових кроків Мінцифри, який планують завершити до 2030 року.