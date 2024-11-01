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Категорія
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В Україні стартує тестування 5G: уряд запускає пілотний проєкт у трьох містах

В Україні стартує тестування 5G: уряд запускає пілотний проєкт у трьох містах
Ілюстрація: freepik

Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот, що дозволить запустити пілотний проєкт впровадження 5G у трьох містах.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Пілотний тест 5G триватиме два роки та проходитиме у два етапи. Український державний центр радіочастот разом з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКЕК) перевірить сумісність нової технології з військовим обладнанням. Це забезпечить безпечне використання 5G-мереж без перешкод для військових частот.

За словами Федорова, впровадження цієї технології — один з ключових кроків, який планують завершити до 2030 року.

Технологія 5G забезпечує передачу даних у 10 разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для обміну великими обсягами інформації.

Також зміни до постанови дозволяють операторам використовувати частоти 2100 МГц для різних технологій — 2G, 3G та 4G — а вивільнення частот 694–862 МГц дасть більше простору для мобільного зв’язку.

Нагадаємо, 27  травня в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G.

Найбільші українські телеком-оператори "Київстар" та Vodafone з травня 2024 активно тестують можливості запуску 5G мережі в Україні. Загальні інвестиції в телеком мережу від Vodafone сягнули 11,36 млрд грн, "Київстар" — 18,3 млрд грн з початку повномасштабного вторгнення РФ. Про найбільші перешкоди на шляху повноцінного 5G в Україні компанії поділились в коментарі Delo.ua.

Автор:
Тетяна Гойденко