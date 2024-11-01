В Украине стартует тестирование 5G: правительство запускает пилотный проект в трех городах

Кабинет министров принял изменения в постановление об использовании радиочастот, что позволит запустить пилотный проект внедрения 5G в трех городах.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Пилотный тест 5G продлится два года и будет проходить в два этапа. Украинский государственный центр радиочастот вместе с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКЭК), проверит совместимость новой технологии с военным оборудованием. Это обеспечит безопасное использование 5G-сетей без помех для военных частот.

По словам Федорова, внедрение этой технологии – один из ключевых шагов, который планируют завершить к 2030 году.

Технология 5G обеспечивает передачу данных в 10 раз быстрее 4G, что открывает новые возможности для обмена большими объемами информации.

Также изменения в постановление позволяют операторам использовать частоты 2100 МГц для различных технологий – 2G, 3G и 4G – а высвобождение частот 694–862 МГц даст больше пространства для мобильной связи.

Напомним, 27 мая в Украине впервые прошел тестовый запуск сети связи 5G. Vodafone совместно с компанией Nokia организовали телемост, объединив Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки для проверки качества связи 5G.

Крупнейшие украинские телеком-операторы "Киевстар" и Vodafone с мая 2024 года активно тестируют возможности запуска 5G сети в Украине. Общие инвестиции в телеком сеть от Vodafone достигли 11,36 млрд грн, "Киевстар" — 18,3 млрд грн с начала полномасштабного вторжения РФ. О самых больших препятствиях на пути полноценного 5G в Украине компании поделились в комментарии Delo.ua.