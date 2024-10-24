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В Україні готуються впровадити швидкісну технологію Wi-Fi 6E
В Україні планують впровадити новітній стандарт швидкісного Інтернету Wi-Fi 6E, який забезпечить суттєве збільшення пропускної здатності та покращення якості бездротових мереж.
Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКЕК).
НКЕК впровадження Wi-Fi 6E є, який є новітнім стандартом бездротового інтернету, який використовує діапазон 6 ГГц, що дозволяє збільшити пропускну здатність Wi-Fi мереж на 480 МГц і запропонувала Міністерству цифрової трансформації внести відповідні зміни до плану розподілу радіочастот.
Це означає вищу швидкість з'єднання, меншу затримку сигналу та можливість одночасно передавати значно більші обсяги інформації.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Крім того, гармонізація радіочастотного спектра з ЄС сприятиме постачанню сучасного обладнання, такого як роутери та смартфони, на український ринок.
Wi-Fi 6E необхідний для бізнесу
Додамо, що комітет побутової електротехніки Європейської Бізнес Асоціації звернувся до очільника Мінцифри Михайла Федорова та інших профільних державних органів щодо необхідності впровадження в Україні радіотехнології Wi-Fi 6E ще 25 червня. ЄБА та виробники техніки закликали владу прискорити процес впровадження цієї технології.
Сучасне обладнання з підтримкою Wi-Fi 6E вже широко доступне в більшості країн світу, включаючи ЄС, а в деяких країнах навіть обговорюють впровадження технології Wi-Fi 7. Однак Україна входить до невеликої кількості держав, які досі не дозволили використання Wi-Fi 6E на своїй території.
В ЄБА зазначили, що затримка у впровадженні цієї технології негативно впливає на можливості легального постачання нового обладнання в Україну, оскільки виробники не мають можливості сертифікувати такі пристрої в межах чинного законодавства.
Це обмежує доступ українських споживачів до новітніх інтернет-технологій та сучасного обладнання, яке вже активно використовується в інших країнах.
Нагадаємо, 27 травня в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G.