НКРЕКП спрощує процедуру збільшення потужності базових станцій мобільного зв'язку

19 липня 2024 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла зміни до постанови № 352 від 26 березня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Ці зміни мають на меті полегшити мобільним операторам збільшення потужності базових станцій, що позитивно вплине на якість мобільного зв'язку та інтернету в Україні.

"Саме завдяки цим змінам усі українці отримають більш надійний та якісний зв’язок в умовах відключення електроенергії. Це також збереже їм доступ до служб екстреної допомоги, можливість користуватись державними сервісами онлайн та освітніми платформами", - розповів директор Директорату електронних комунікацій Станіслав Прибитько

Рішення, затверджене на засіданні НКРЕКП, було напрацьоване спільно з Міністерством цифрової трансформації (Мінцифри) і є результатом численних нарад за участю НКЕК, Міненерго, Держенергонагляду, операторів систем розподілу (ОСР) та операторів мобільного зв’язку.

Зміни були розроблені щоб забезпечить українцям надійний зв'язок навіть в умовах відключення електроенергії.

Зміни до постанови включають:

Встановлення строку збільшення ОСР величини дозволеної потужності базових станцій мобільного зв’язку на рівні 21 календарного дня.

Використання ОСР оптимальних технічних рішень для надання послуг з приєднання базових станцій мобільного зв’язку.

Вимога, щоб технічні умови містили мінімальний набір технічних вимог на збільшення потужності базових станцій мобільного зв’язку.

Подання до заяви про приєднання лише одного документа – листа про підтвердження актуальності інформації в ОСР.

Мінімальний набір інформації, що зазначається замовником у заяві про приєднання.

10 годин роботи мережі без світла: як реагують оператори

Vodafone та lifecell назвали нові вимоги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв'язку, які вимагають від мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла "вкрай складними", які потребують чималих інвестицій.

lifecell повідомляє, що більше 5000 базових станцій, що складає понад половину всіх станцій в Україні, тепер оснащені сучасними літієвими батареями які здатні підтримувати роботу станцій протягом 4-8 годин без стаціонарного живлення за умови помірного навантаження на мережу. На це компанія вже витратила майже 1 млрд грн.

Однак, там зазначають, що ефективність батарей залежить від кількості та тривалості відключень електроенергії в конкретній місцевості. Наприклад, якщо електропостачання відсутнє 10 годин, потім відновлюється на 2 години і знову зникає, батареї не встигають повністю зарядитися.

Vodafone Україна також висловлює занепокоєння щодо вимог НЦУ. Компанія вважає їх "досить складними для виконання", проте вже подвоїла інвестиції у придбання акумуляторів, генераторів, палива та супутнього обладнання.

Загальні інвестиції Vodafone в енергостійкість мережі за 2022-2024 роки перевищать 674 млн грн.

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