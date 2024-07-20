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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

НКРЭКУ упрощает процедуру увеличения мощности базовых станций мобильной связи

НКРЭКУ упрощает процедуру увеличения мощности базовых станций мобильной связи
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

19 июля 2024 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла изменения в постановление №352 от 26 марта 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Цель этих изменений — облегчить мобильным операторам увеличение мощности базовых станций, что положительно повлияет на качество мобильной связи и интернета в Украине.

"Именно этим изменениям все украинцы получат более надежную и качественную связь в условиях отключения электроэнергии. Это также сохранит им доступ к службам экстренной помощи, возможность пользоваться государственными сервисами онлайн и образовательными платформами", — рассказал директор Директората электронных коммуникаций Станислав Прибитько

Решение, утвержденное на заседании НКРЭКУ, было наработано совместно с Министерством цифровой трансформации (Минцифры) и является результатом многочисленных совещаний с участием НКЭК, Минэнерго, Госэнергонадзора, операторов систем распределения (ОСР) и операторов мобильной связи.

Изменения были разработаны, чтобы обеспечить украинцам надежную связь даже в условиях отключения электроэнергии.

Изменения в постановление включают:

  • Установление срока увеличения ОСР величины разрешенной мощности базовых станций мобильной связи на уровне 21 календарного дня.
  • Использование ОСР оптимальных технических решений для предоставления услуг по подключению базовых станций мобильной связи.
  • Требование, чтобы технические условия содержали минимальный набор технических требований для увеличения мощности базовых станций мобильной связи.
  • Представление к заявлению о присоединении только одного документа – письмо о подтверждении актуальности информации в ОСР.
  • Минимальный набор информации, указанный заказчиком в заявлении о присоединении.

10 часов работы сети без света: как реагируют операторы

Vodafone и lifecell назвали новые требования Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи, требующие от мобильных операторов обеспечить 10 часов работы сети без света "крайне сложными", нуждающимися в немалых инвестициях.

lifecell сообщает, что более 5000 базовых станций, составляющих более половины всех станций в Украине, теперь оснащены современными литиевыми батареями, которые способны поддерживать работу станций в течение 4-8 часов без стационарного питания при умеренной нагрузке на сеть. На это компания уже потратила около 1 млрд грн.

Однако там отмечают, что эффективность батарей зависит от количества и продолжительности отключений электроэнергии в конкретной местности. К примеру, если электроснабжение отсутствует 10 часов, затем восстанавливается на 2 часа и снова исчезает, батареи не успевают полностью зарядиться.

Vodafone Украина также выражает обеспокоенность требованиями НЦУ. Компания считает их достаточно сложными для выполнения, однако уже удвоила инвестиции в приобретение аккумуляторов, генераторов, топлива и сопутствующего оборудования.

Общие инвестиции Vodafone в энергостойкость сети за 2022-2024 годы превысят 674 млн. грн.  

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко