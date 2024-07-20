НКРЭКУ упрощает процедуру увеличения мощности базовых станций мобильной связи

19 июля 2024 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла изменения в постановление №352 от 26 марта 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Цель этих изменений — облегчить мобильным операторам увеличение мощности базовых станций, что положительно повлияет на качество мобильной связи и интернета в Украине.

"Именно этим изменениям все украинцы получат более надежную и качественную связь в условиях отключения электроэнергии. Это также сохранит им доступ к службам экстренной помощи, возможность пользоваться государственными сервисами онлайн и образовательными платформами", — рассказал директор Директората электронных коммуникаций Станислав Прибитько

Решение, утвержденное на заседании НКРЭКУ, было наработано совместно с Министерством цифровой трансформации (Минцифры) и является результатом многочисленных совещаний с участием НКЭК, Минэнерго, Госэнергонадзора, операторов систем распределения (ОСР) и операторов мобильной связи.

Изменения были разработаны, чтобы обеспечить украинцам надежную связь даже в условиях отключения электроэнергии.

Изменения в постановление включают:

Установление срока увеличения ОСР величины разрешенной мощности базовых станций мобильной связи на уровне 21 календарного дня.

Использование ОСР оптимальных технических решений для предоставления услуг по подключению базовых станций мобильной связи.

Требование, чтобы технические условия содержали минимальный набор технических требований для увеличения мощности базовых станций мобильной связи.

Представление к заявлению о присоединении только одного документа – письмо о подтверждении актуальности информации в ОСР.

Минимальный набор информации, указанный заказчиком в заявлении о присоединении.

10 часов работы сети без света: как реагируют операторы

Vodafone и lifecell назвали новые требования Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи, требующие от мобильных операторов обеспечить 10 часов работы сети без света "крайне сложными", нуждающимися в немалых инвестициях.

lifecell сообщает, что более 5000 базовых станций, составляющих более половины всех станций в Украине, теперь оснащены современными литиевыми батареями, которые способны поддерживать работу станций в течение 4-8 часов без стационарного питания при умеренной нагрузке на сеть. На это компания уже потратила около 1 млрд грн.

Однако там отмечают, что эффективность батарей зависит от количества и продолжительности отключений электроэнергии в конкретной местности. К примеру, если электроснабжение отсутствует 10 часов, затем восстанавливается на 2 часа и снова исчезает, батареи не успевают полностью зарядиться.

Vodafone Украина также выражает обеспокоенность требованиями НЦУ. Компания считает их достаточно сложными для выполнения, однако уже удвоила инвестиции в приобретение аккумуляторов, генераторов, топлива и сопутствующего оборудования.

Общие инвестиции Vodafone в энергостойкость сети за 2022-2024 годы превысят 674 млн. грн.

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