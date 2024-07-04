"Киевстар" объявил об увеличении парка генераторов для усиления связи во время блекаутов

Национальный оператор электронных коммуникаций "Киевстар" увеличит парк генераторов и литиевых аккумуляторов для усиления устойчивости сети связи во время блекаутов.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

По словам начальника департамента операционной поддержки "Киевстара" Виталия Губенко, компания вложила в этот проект уже более 1 млрд грн.

"Мы продолжаем укреплять энергонезависимость сети, производим замену элементов питания, закупаем дополнительные генераторы", - добавил он.

"Киевстар" планирует закупить более 60 тысяч литиевых аккумуляторов

В Киевстаре отмечают, что с начала полномасштабного вторжения компания заменила на базовых станциях мобильной связи 115 000 литиевых аккумуляторов, которые используются в качестве резервного источника питания во время отключений электроэнергии.

"Новые аккумуляторы обладают лучшими характеристиками, что позволит увеличить автономность работы телеком-оборудования без электроэнергии до 4 часов и более. В ближайшее время будет закуплено еще 61 766 литиевых аккумуляторов", - говорится в сообщении мобильного оператора.

Также сообщается, что "Киевстар" при отключениях электроэнергии использует генераторы и сотрудничает с бизнесом, который готов предоставлять на коммерческой основе свои генерирующие мощности. Все желающие могут присоединиться к проекту "Объединяемся ради победы" через аппликационную форму на сайте оператора.

В планах – закупка почти 900 более мощных генераторов

Согласно сообщению пресс-службы мобильного оператора, в настоящее время 2322 генератора поддерживают работу ключевых объектов телеком-сети Киевстар в случаях обесточивания. В частности, все определенные в рамках соответствующего решения СНБО критически важные объекты снабжены генерирующими мощностями для удержания связи в течение как минимум трех суток в случае полномасштабного блекаута.

В ближайшее время компания закупит еще 848 стационарных генераторов, обладающих большими мощностями по сравнению с переносными генераторами. С начала 2022 года для обеспечения работы генераторов было использовано 1,3 млн. литров дизтоплива и свыше 0,5 млн. литров бензина.

Также Киевстар оборудовал источниками бесперебойного питания 23 тысяч многоквартирных домов для обеспечения работы услуги "Домашнего Интернета" при отключении электроэнергии.

Подключение всех объектов телеком-сети к автономной генерации невозможно

В "Киевстаре" отмечают, что даже при всех усилиях сотрудников подключить к автономной генерации все без исключения объекты телеком-сети технически невозможно.

Кроме того, после четырех часов работы аккумуляторы полностью истощаются и требуют не менее 8 часов стабильного электропитания для полной перезарядки. Поэтому в случаях, когда отключения электроэнергии масштабны и долговременны, компания вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении базовых станций генерирующими мощностями.

"Компания надеется на понимание абонентов и их взвешенное отношение к пользованию услугами связи в случаях продолжительных блэкаутов", - отметили в "Киевстаре".

Там предупредили, что важно, чтобы пользователи воздерживались от использования тяжелого контента (просмотр видео, видео-вызовов) через мобильный интернет, что позволит уменьшить нагрузку на базовые станции и продолжить их работу. Если в населенном пункте отсутствует электроэнергия, лучше общаться с помощью звонков, SMS и текстовых сообщений в мессенджерах.

Также в компании напомнили об услуге "Национальный роуминг": в случае исчезновения сигнала мобильной сети своего оператора абонент может попытаться воспользоваться сетью другого оператора без дополнительной платы и изменения номера. Для этого в настройках мобильного телефона необходимо выбрать автоматический выбор сети, а если смартфон не регистрируется в других операторах, то выбрать вручную другую доступную мобильную сеть.

Напомним, жители Киевской области жалуются, что при отключениях света массово исчезает и мобильная связь. Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко призвал мобильных операторов принять все меры и обеспечить бесперебойную связь даже при отсутствии света. Мобильные операторы заверили, что проблему уже решают.

Почему во время отключения света исчезает связь

Напомним, мобильные операторы Украины Киевстар, Vodafone и Lifecell уверяют, что подготовили свои сети к потенциальным отключениям электроэнергии. Для этого операторы оборудовали свои базовые станции автономным резервным питанием.

Украинцы часто сталкиваются с тем, что при выключении электроэнергии исчезает мобильная связь. Причиной этого является то, что каждый раз при выключении света люди включают интернет на мобильных телефонах, чем увеличивают нагрузку на вышки мобильных операторов.

Последние строили сети с расчетом на то, что в конкретной местности жители преимущественно пользуются домашним интернетом. Соответственно, из-за резкого наплыва абонентов ресурс мобильной сети не способен удовлетворить потребность.

Детальнее о том, почему мобильные операторы не выдерживают в блекауты, читайте в статье Delo.ua.