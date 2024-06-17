В Украине создадут карту наличия интернета и связи по населенным пунктам

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи разработает карту, где можно будет отследить наличие интернета и связи в разных населенных пунктах по Украине.

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Об этом говорится в сообщении НКЭК в Facebook.

"В современном мире важно иметь доступ ко всему спектру услуг электронных коммуникаций из любой точки и населенного пункта. Цель, к которой стремятся все участники индустрии электронных коммуникаций, - это максимальное покрытие населения услугами связи", - говорится в сообщении НКЭК.

Для ее достижения важно четко определять проблемные зоны с недостающим покрытием и работать над исправлением ситуации. Для этого удобен и распространен в мировой практике инструмент географических обзоров.

Так, с 01 июля 2024 года Комиссия приступит к проведению географических обзоров доступности сетей фиксированного и мобильного Интернет-доступа, а также доступности услуг фиксированной связи.

На базе информации от поставщиков услуг НКЭК делает визуально удобной для использования аналитику доступности для населения ряда услуг в разных регионах и населенных пунктах.

По результатам проведенных географических обзоров НКЭК будет обеспечено:

потребителей – информацией о наличии электронных коммуникационных услуг в разных населенных пунктах с необходимым уровнем детализации, с возможностью посмотреть какие провайдеры работают в вашей местности на многоуровневой карте;

обследование текущего географического охвата территории Украины электронными коммуникационными сетями и услугами, а также прогноз охвата на следующий год;

определение "белых пятен" - населенных пунктов и территорий Украины, в которых отсутствуют электронные коммуникационные сети и не доступны услуги, чтобы исправить ситуацию.

Напомним, Министерство цифровой трансформации разработало Стратегию развития сферы электронных коммуникаций Украины на период до 2030 года, эффект от реализации которой оценивается в 67,6 млрд. долларов.

По прогнозам Минцифры, в результате реализации стратегии качество услуг электронных коммуникаций в Украине к 2030 году будет превышать уровень аналогичных услуг в европейских странах, а Украина станет одним из мировых лидеров по темпам внедрения инноваций и новых технологий.

Также добавим, что в результате российской агрессии в Украине повреждены 25% фиксированных сетей, уничтожены или повреждены 4,3 тыс. базовых станций мобильной связи.