- Категорія
- ІТ та Телеком
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В Україні створять карту наявності інтернету та зв'язку по населених пунктах
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку розробить карту, де можна буде відслідкувати наявність інтернету та зв'язку у різних населених пунктах по Україні.
Про це йдеться у повідомленні НКЕК на Facebook.
"В сучасному світі важливо мати доступ до усього спектру послуг електронних комунікацій з будь-якої точки та населеного пункту. Ціль, до якої прагнуть усі учасники індустрії електронних комунікацій – це максимальне покриття населення послугами зв’язку", - йдеться в повідомленні НКЕК.
Для її досягнення важливо чітко визначати проблемні зони з відсутнім покриттям та працювати над виправленням ситуації. Для цього є зручний та поширений у світовій практиці інструмент географічних оглядів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Так, з 01 липня 2024 року Комісія розпочне проведення географічних оглядів доступності мереж фіксованого та мобільного Інтернет-доступу, а також доступності послуг фіксованого зв’язку.
На базі інформації від постачальників послуг НКЕК робить візуально зручну для користування аналітику доступності для населення ряду послуг в різних регіонах та населених пунктах.
За результатами проведених географічних оглядів НКЕК буде забезпечено:
- споживачів - інформацією про наявність електронних комунікаційних послуг у різних населених пунктах з необхідним рівнем деталізації, з можливістю подивитися які провайдери працюють у вашій місцевості на багаторівневій карті;
- обстеження поточного географічного охоплення території України електронними комунікаційними мережами та послугами, а також прогноз охоплення на наступний рік;
- визначення "білих плям" - населених пунктів та територій України у яких відсутні електроні комунікаційні мережі та не доступні послуги – щоб виправити ситуацію.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації розробило Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року, ефект від реалізації якої оцінює в 67,6 млрд доларів.
За прогнозами Мінцифри, у результаті реалізації стратегії якість послуг електронних комунікацій в Україні до 2030 року перевищуватиме рівень аналогічних послуг у європейських країнах, а Україна стане одним зі світових лідерів за темпами впровадження інновацій і нових технологій.
Також додамо, що внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв’язку.